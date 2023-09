September 27, 2023 / 06:38 PM IST

Bhagavanth Kesari | టాలీవుడ్ హీరో నందమూరి బాల‌కృష్ణ (Nandamuri Balakrishna) టైటిల్‌ రోల్‌లో వస్తున్న చిత్రం భగవంత్ కేసరి (Bhagavanth Kesari ). అనిల్ రావిపూడి (Anil Ravipudi) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మాస్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో కాజల్ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. పెండ్లి సందD ఫేం శ్రీలీల, బాలీవుడ్ నటుడు అర్జున్ రాంపాల్ (Arjun rampal) ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

తాజాగా ఆసక్తికర అప్‌డేట్ అందించాడు అనిల్ రావిపూడి. నందమూరి బాలకృష్ణ అండ్ టీంతో మెమొరబుల్‌ జర్నీ. వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా నాకు ఎప్పటికీ జ్ఞాపకంగా నిలిచిపోతుంది. రేపు సాయంత్రం 4:05 గంటలకు ఓ ప్రత్యేకమైన సర్‌ప్రైజ్ వీడియో అందించబోతున్నామని ట్వీట్ చేశాడు అనిల్ రావిపూడి. మానిటర్‌లో సీన్‌ చెక్ చేసుకుంటున్న ఫొటో ఒకటి షేర్ చేయగా.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ఈ ట్వీట్‌తో భగవంత్‌ కేసరి షూటింగ్ పూర్తయినట్టేనని అర్థమవుతున్నా..? అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

ఎస్‌.థమన్‌ బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అంటే ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. థియేటర్లు దద్దరిల్లడం ఖాయం. జై బాలయ్య, హ్యాట్రిక్‌ అంటూ ఇటీవలే ఓ అప్‌డేట్‌ కూడా అందించాడు థమన్‌. అఖండ, వీరసింహారెడ్డి తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో.. థమన్‌ కంపోజిషన్‌లో రాబోతున్న ఆల్బమ్‌పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. బాలకృష్ణ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన గ్లింప్స్‌ వీడియోలో భగవంత్ కేసరిగా తెలంగాణ యాసలో డైలాగ్స్ చెబుతూ అదరగొట్టేస్తున్నాడు.

భగవంత్ కేసరి చిత్రాన్ని షైన్‌ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి, హ‌రీష్ పెద్ది నిర్మిస్తున్నారు. అఖండ, వీరసింహారెడ్డి చిత్రాలను తన మ్యూజిక్‌తో మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లిన థమన్ ఈ సారి కూడా ఏ మాత్రం తగ్గేదేలే అని చెప్పకనే చెబుతున్నాడు. అక్టోబర్‌ 19న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

సర్‌ప్రైజ్‌ వీడియో అప్‌డేట్..

The journey of #BhagavanthKesari with #NandamuriBalakrishna garu and the entire team was intense and memorable for me personally & professionally❤️

Sharing a special surprise video for all of you tomorrow at 4:05 PM pic.twitter.com/N7vEozbASx

— Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) September 27, 2023