Suriya | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య (Suriya) వరుస సినిమాల అప్‌డేట్స్‌తో అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపుతున్నాడు. ఈ స్టార్ హీరో కాంపౌండ్ నుంచి వస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి కంగువ (Kanguva). సూర్య 42 ప్రాజెక్ట్‌గా పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ మూవీని శివ (siva) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. మేకర్స్ లాంచ్ చేసిన కంగువ గ్లింప్స్ ‌(Kanguva Glimpse) వీడియో, పోస్టర్లు నెట్టింట సినిమాపై సూపర్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి.

కాగా ఈ చిత్రం ఎప్పుడు విడుదల అవుతుందనే దానిపై ఏదో ఒక న్యూస్ నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతూనే ఉన్నా.. అధికారిక ప్రకటన మాత్రం బయటకు రాలేదు. తాజాగా కంగువ రిలీజ్ డేట్‌పై క్లారిటీ ఇచ్చారు మేకర్స్‌. కంగువ దసరా కానుకగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ చిత్రాన్ని 2024 అక్టోబర్‌ 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. ఇన్నాళ్లుగా నెలకొన్న సస్పెన్స్‌కు తెర దించడంలో ఆనందంలో ఎగిరిగంతేస్తున్నారు అభిమానులు.

ఇప్పటికే లాంచ్ చేసిన పోస్టర్‌లో సూర్య ఓ వైపు వారియర్‌గా కత్తి పట్టుకుని.. మరోవైపు స్టైలిష్ లుక్‌లో మ్యాజిక్‌ చేస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాడు.. కంగువలో దిశాపటానీ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. స్టూడియో గ్రీన్-యూవీ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. కంగువ ౩డీ ఫార్మాట్‌లో కూడా విడుదల కానుంది. రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ ఈ మూవీకి మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. సూర్య, బాబీడియోల్‌ మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలువబోతున్నాయని Kanguva Teaser చెప్పకనే చెబుతోంది.

