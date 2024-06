June 27, 2024 / 04:32 PM IST

Suriya 44 | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య (Suriya) వరుస సినిమాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ కార్తీక్ సుబ్బరాజు (Karthik Subbaraju) దర్శకత్వంలో నటిస్తోన్న సూర్య 44 (Suriya 44). ఈ సినిమా షూటింగ్‌ అండమాన్ ఐలాండ్‌లో షురూ అయినట్టు తెలియజేస్తూ.. అండమాన్‌లోని పోర్ట్ బ్లెయిర్‌లో యాక్షన్‌కు ప్రిపరేషన్ అంటూ షూటింగ్‌ లొకేషన్‌ వీడియోను షేర్‌ చేయగా.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

తాజాగా చిత్రీకరణకు సంబంధించిన వార్త ఒకటి బయటకు వచ్చింది. ఈ అందమైన ప్రదేశంలో సూర్య, పూజాహెగ్డేపై వచ్చే రెండు పాటలను చిత్రీకరించినట్టు సమాచారం. ప్రస్తుత షెడ్యూల్‌ జులై మొదటి వారానికి పూర్తవుతుందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. అనంతరం సూర్య అండ్ టీం నెక్ట్స్‌ షెడ్యూల్‌లో భాగంగా ఊటీకి వెళ్లనుందట.

ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ పూజాహెగ్డే హీరోయిన్‌గా నటిస్తోండగా.. పాపులర్ మలయాళ నటుడు జోజు జార్జ్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఈ మూవీకి సంతోష్ నారాయణన్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్ గ్రౌండ్ అందిస్తున్నాడు. తిరు, 24, పేటా ఫేం సినిమాటోగ్రఫర్‌ ఈ చిత్రానికి డీవోపీగా పనిచేస్తుండటంతో ప్రేక్షకుల్లో క్యూరియాసిటీ పెరిగిపోతుంది. సూర్య 44 పీరియాడిక్‌ వార్‌ అండ్ లవ్‌ నేపథ్యంలో సాగనుందని ఇప్పటివరకున్న టాక్‌. సూర్య హోంబ్యానర్ 2డీ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ నిర్మించ‌నున్న ఈ చిత్రాన్ని 2025 పొంగళ్‌ కానుకగా విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు మేకర్స్‌.

#Suriya44 Update 🎬: Two song sequences are completed, and the shoot is wrapped up in Andaman. The first schedule will finish by early July, and the second schedule is planned for Ooty.#Suriya #KarthikSubburaj #PoojaHegde #SaNa #Kanguva pic.twitter.com/e4h7CSvlcj

— Kollywood Now (@kollywoodnow) June 27, 2024