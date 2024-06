Ramoji Rao | రామోజీ రావు మృతిపట్ల సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ సంతాపం

June 8, 2024 / 11:06 AM IST

Ramoji Rao – Rajinikanth | ఈనాడు గ్రూప్‌ చైర్మన్‌ రామోజీ రావు మృతిపట్ల కోలీవుడ్ న‌టుడు సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ సంతాపం తెలిపారు. నా గురువు, శ్రేయోభిలాషి అయిన రామోజీ రావు గారి మరణవార్త విని నేను చాలా బాధపడ్డాను. జర్నలిజం, సినిమా, రాజకీయాల్లో గొప్ప కింగ్‌మేకర్‌గా చరిత్ర సృష్టించిన వ్యక్తి. అతను నా జీవితంలో నాకు మార్గదర్శకుడు ప్రేరణ క‌లిగించిన వ్య‌క్తి. అతని ఆత్మకు శాంతి కలుగుగాక అంటూ రజినీకాంత్ రాసుకోచ్చాడు.

I am deeply saddened on hearing the demise of my mentor and well wisher Shri Ramoji Rao Garu. The man who created history in Journalism, Cinema and a great kingmaker in Politics. He was my guide and inspiration in my life. May his soul rest in peace. @Ramoji_FilmCity

— Rajinikanth (@rajinikanth) June 8, 2024