Sunil | మరో తమిళ సినిమాలో క్రేజీ ఆఫర్‌ కొట్టేసిన సునీల్‌..!

January 22, 2023 / 10:14 AM IST

Comedian Sunil | టాలీవుడ్‌లో స్టార్‌ కమెడియన్‌గా ఓ వెలుగు వెలిగిన సునీల్‌ ఆ తర్వాత హీరోగా మారి చేతులు కాల్చుకున్నాడు. అందాల రాముడు సినిమాతో హీరో అవతారమెత్తిన సునీల్‌కు మొదటి సినిమా బాగానే కలిసొచ్చింది. అయితే ఈ సినిమా తర్వాత కూడా కమెడియన్‌గా పలు సినిమాల్లో మెప్పించాడు. ఇక అప్పుడే రాజమౌళి దృష్టి సునీల్‌పై పడింది. దాంతో సునీల్‌ కెరీర్‌ పూర్తిగా మారిపోయింది. మర్యాద రామన్న సినిమాతో ఎక్కడ లేని పాపులారిటీ వచ్చింది. ఇక అదే ఊపులో వరుసగా మేయిన్‌ లీడ్‌ అవకాశాలు వచ్చాయి. అయితే కమెడియన్‌గా ఒక స్టాంప్‌ వేసుకున్న సునీల్‌ను ప్రేక్షకులు హీరోగా యాక్సెప్ట్‌ చేయలేకపోయారు.

అయితే మళ్లీ ఇప్పుడు సునీల్‌ కమెడియన్‌గా పలు సినిమాల్లో బిజీ అయిపోయాడు. ఇటీవలే పుష్పలో నెగెటీవ్‌ రోల్‌ చేసి ప్రేక్షకులు మెప్పు పొందాడు. ఈ సినిమాతో సునీల్‌కు దక్షిణాదిన మంచి క్రేజ్‌ వచ్చింది. దాంతో ఇతర భాషల నుండి కూడా వరుసగా ఆఫర్‌లు వస్తున్నాయి. ఇక ఇప్పటికే తమిళంలో రెండు సినిమాల్లో నటిస్తున్నాడు. కాగా తాజాగా మరో బిగ్‌ బడ్జెట్‌ సినిమాలో నటించే చాన్స్‌ కొట్టేశాడు. విశాల్‌ హీరోగా నటిస్తున్న మార్క్‌ ఆంటోనిలో సునీల్‌ కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాడు. తాజాగా చిత్రబృందం సునీల్‌కు వెల్‌కమ్‌ చెబుతూ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది.

యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న మార్క్‌ ఆంటోని సినిమాకు అదిక్ ర‌విచంద్రన్ ద‌ర్శక‌త్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన విశాల్‌ లుక్‌ సినిమాపై భారీ అంచనాలు క్రియేట్‌ చేసింది. విశాల్‌కు జోడీగా రీతూవ‌ర్మ న‌టిస్తుంది.మినీ స్టూడీయోస్ ఎల్ఎల్‌పి బ్యాన‌ర్‌పై ఎస్. వినోద్ కుమార్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. జీ.వి ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని త‌మిళంతో పాటు, తెలుగు, హిందీ, క‌న్న‌డ‌, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో మేక‌ర్స్ రూపొందించ‌నున్నారు.

Delighted to welcome #Sunil Gaaru on board for #MarkAntony 😎🔥👌🏼 pic.twitter.com/TZsiEDeAb9

— Vishal (@VishalKOfficial) January 21, 2023