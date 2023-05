May 10, 2023 / 02:53 PM IST

Bhuvana Vijayam | టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ సునీల్‌ (Sunil) వన్ ఆఫ్‌ ది లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం భువన విజయమ్‌ (Bhuvana Vijayam). యలమంద చరణ్‌ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించి సెన్సార్‌ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. సెన్సార్ బోర్డు ఈ చిత్రానికి క్లీన్ యూ/ఏ సర్టిఫికెట్‌ జారీ చేసింది. అంతేకాదు విడుదల తేదీపై కూడా క్లారిటీ ఇచ్చేశారు మేకర్స్‌.

వంద శాతం పక్కా ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌.. మే 12న థియేటర్లలో విడుదల కానుందని తెలియజేస్తూ.. కొత్త లుక్ ఒకటి విడుదల చేశారు. స్టోరీ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లర్స్ థీమ్‌తో వస్తున్న ఈ మూవీ గ్లింప్స్ వీడియోలు సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. భువన విజయమ్‌ నుంచి లాంఛ్ చేసిన Birth Of Bhuvana Vijayam, సోల్‌ ఆఫ్ భువన విజయమ్‌, వెన్నెల కిశోర్‌ (Vennela Kishore) రామస్వామి క్యారెక్టర్ గ్లింప్స్ వీడియోలు ఫన్‌గా సాగుతూ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.

ఇందులో సునీల్ ఫీలింగ్‌ స్టార్ ప్రీతమ్‌ కుమార్‌ గా కనిపించబోతున్నాడు. భువన విజయమ్‌ నుంచి విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌, గ్లింప్స్ వీడియోతోపాటు కథన కదనమున థీమ్‌ సాంగ్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. కామెడీ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో థర్టీ ఇయర్స్ పృథ్విరాజ్‌, జబర్ధస్త్‌ రాఘవ, షేకింగ్ శేషు, గోపరాజు రమణ, ధన్‌ రాజ్‌, వెన్నెల కిశోర్, శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. శ్రీమతి లక్ష్మి సమర్పణలో హిమాలయ స్టూడియో మ్యాన్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై కిరణ్‌, వీఎస్‌కే ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు.

1️⃣0️⃣0️⃣% Clean Family Entertainment with U/A CERTIFICATE

Watch #BhuvanaVijayam on MAY 12th only in Theatres 😍

🎟️ https://t.co/A1uUQVDPKh@suneeltollywood @Actorysr @vennelakishore @harshachemudu @DhanrajOffl #YalamandaCharan @mirthhimalaya @adityamusic @teju9666… pic.twitter.com/tnPwoO9s1j

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 10, 2023