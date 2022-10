Michael Movie | సందీప్‌ కిషన్‌ ‘మైఖేల్‌’ మూవీ టీజర్ డేట్ వచ్చేసింది.. రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

October 14, 2022 / 12:22 PM IST

Michael Movie Teaser | ఫలితంతో సంబంధంలేకుండా కథా బలమున్న సినిమాలను చేస్తూ దక్షిణాదిన మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో సందీప్‌ కిషన్‌. కెరీర్ ప్రారంభం నుంచి విభిన్న క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. గ‌త‌ కొంత కాలంగా ఫ్లాప్‌ల‌తో స‌త‌మ‌త‌మవుతున్న సందీప్‌కు ‘A1 ఎక్స్‌ప్రెస్’ కాస్త ఊర‌ట‌నిచ్చింది. నటుడిగానే కాకుండా నిర్మాత‌గా కూడా ఈ చిత్రంతో స‌క్సెస్ అయ్యాడు. ప్రస్తుతం ఈయన నాలుగు సినిమాలను సెట్స్‌పైన ఉంచాడు. అందులో ‘మైఖేల్‌’ ఒకటి. రంజిత్ జయకోడి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో తమిళ స్టార్‌ హీరో విజయ్‌ సేతుపతి కీలకపాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఇక ఇప్పటికే రిలీజైన సందీప్‌ లుక్‌కు ప్రేక్షకుల నుండి విశేష స్పందన వచ్చింది. ఇదిలా ఉంటే చిత్రబృందం తాజాగా మరో క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించింది.

పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా టీజర్‌ను అక్టోబర్ 20న రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో సందీప్‌కు జోడీగా దివ్యాంశ కౌశిక్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుది. ప్రముఖ దర్శకుడు గౌతమ్‌ వాసుదేవ మీనన్‌ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌రా సినిమాస్ ఎల్ఎల్‌పి,క‌ర‌ణ్ సి ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ బ్యాన‌ర్ల‌పై పుస్కుర్‌ రామ్‌మోహ‌న్ రావు, భ‌ర‌త్ చౌద‌రీలు సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. తమిళ నటి వ‌ర‌ల‌క్ష్మీ శ‌ర‌త్‌కుమార్‌, వ‌రుణ్ సందేష్ కీల‌క‌పాత్రల్లో న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని తెలుగుతో పాటు తమిళ, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో వచ్చే ఏడాది ప్రథమార్థంలో విడుదల చేయాలని మేకర్స్‌ ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు.

