OG | సుజిత్‌ టీం నుంచి పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌

టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan)‌ -సుజిత్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా ఓజీ (OG). తాజాగా ఓజీ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ సుజిత్‌ టీం నుంచి బయటకు వచ్చింది.

March 26, 2023 / 02:46 PM IST

టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan)‌ ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా షెడ్యూల్‌తో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి సుజిత్‌ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఓజీ (OG). ఈ క్రేజీ సినిమా కొన్ని రోజుల క్రితం లాంఛ్ అయింది. తాజాగా ఓజీ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ సుజిత్‌ టీం నుంచి బయటకు వచ్చింది.

ఈ సినిమా కోసం సుజిత్ అండ్ టీం లొకేషన్ల వేటలో ఉంది. సినిమాటోగ్రాఫర్‌ రవి కే చంద్రన్‌, ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌ ఏఎస్ ప్రకాశ్‌, ఇతర సభ్యులతో కలిసి ఓజీ సినిమా లొకేషన్‌ కోసం సుజిత్ పలు ప్రాంతాల్లో చక్కర్లు కొడుతున్న ఫొటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. మొత్తానికి ముందుగా వచ్చిన అప్‌డేట్ ప్రకారం పవన్‌ కల్యాణ్‌ త్వరలోనే సుజిత్‌ సినిమా షూటింగ్‌లో కూడా జాయిన్ కాబోతున్నాడని తాజా స్టిల్స్‌ తో అర్థమవుతుంది.

పవన్‌ కల్యాణ్‌ చేతుల్లో ప్రస్తుతం వినోధయ సీతమ్ రీమేక్‌, హరిహరవీరమల్లు (Hari Hara Veera Mallu), హరీష్‌ శంకర్ దర్శకత్వంలో ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ (Ustaad Bhagat Singh) సినిమాలున్నాయి. పవన్‌ కల్యాణ్‌ సముద్రఖని దర్శకత్వంలో సాయిధరమ్‌ తేజ్‌తో కలిసి నటిస్తున్న వినోదయ సీతమ్ రీమేక్‌ ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉంది‌.

మరోవైపు ఏప్రిల్‌లో హరీష్‌ శంకర్‌తో చేస్తున్న ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ కోసం కూడా పవన్ కల్యాణ్ కాల్షీట్లు కేటాయించనున్నట్టు ఇప్పటికే ఓ అప్‌డేట్ తెరపైకి వచ్చింది. హరిహరవీరమల్లు రిలీజ్‌ డేట్‌పై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

లొకేషన్ల వేటలో సుజిత్ అండ్ టీం..

Director @sujeethsign, along with @dop007 and production designer #ASPrakash, are on a location scout for #OG! 🔥❤️ pic.twitter.com/0FAN8HfP9l

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) March 26, 2023