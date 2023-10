October 9, 2023 / 08:55 PM IST

Ambajipeta Marriage Band | కలర్‌ఫొటో ఫేం సుహాస్ (Suhas) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల్లో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి అంబాజీపేట మ్యారేజి బ్యాండు (Ambajipeta Marriage Band)‌. దుశ్యంత్‌ కటికినేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. శివానీ నగరం హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మేకర్స్‌ ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ముందుగా ప్రకటించిన ప్రకారం టీజర్‌ను ప్రసాద్ ల్యాబ్స్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఈవెంట్‌లో టాలీవుడ్ డైరెక్టర్లు మారుతి, హను రాఘవపూడి, శైలేష్‌ కొలను, సాయి రాజేశ్‌, భరత్‌ కమ్మ, ఆర్‌ఎస్‌జే స్వరూప్‌, సందీప్ రాజ్‌ ముఖ్యఅతిథులుగా హాజరై లాంఛ్ చేశారు. ఓ వైపు హెయిర్ సెలూన్ నడిపిస్తూ.. మరోవైపు మ్యారేజి బ్యాండు టీంలో కలిసి పనిచేసే సుహాస్‌.. శివానీతో లవ్‌లో పడతాడు. హీరోహీరోయిన్ల ఫన్నీ లవ్‌ ట్రాక్‌, ఇతర సీరియస్ అంశాల చుట్టూ తిరిగే స్టోరీతో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు టీజర్‌తో హింట్ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తోంది.

మ్యారేజ్‌ బ్యాండ్ టీం సాగించే ఫన్‌ రైడ్‌ స్టోరీతో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు ఫస్ట్‌ లుక్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. ఈ మూవీలో పుష్ప ఫేం జగదీశ్‌ ప్రతాప్‌ బండారి, గోపరాజు రమణ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీని గీతా ఆర్ట్స్‌ 2, మహాయణ మోషన్ పిక్చర్స్‌, ధీరజ్‌ మొగిలినేని ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి.

అంబాజీపేట మ్యారేజి బ్యాండు టీజర్‌..

టీజర్‌ లాంఛ్ స్టిల్స్‌..

It was a resounding TEASER LAUNCH EVENT for #AmbajipetaMarriageBand with best wishes pouring in from the young filmmakers of TFI 🥁‍🔥

Teaser Out Now!

Meet Malli and his gang at your nearest theatres soon 🤩#BunnyVas @ActorSuhas @Shivani_Nagaram… pic.twitter.com/BHMTMeDgky

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) October 9, 2023