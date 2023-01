Hunt | సుధీర్‌ బాబు హంట్ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్ ఎక్కడో తెలుసా..?

January 22, 2023 / 03:21 PM IST

టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ సుధీర్‌బాబు (sudheerbabu) నటిస్తోన్న యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్ హంట్ (Hunt)‌. మహేశ్ సూరపనేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్‌, మేకింగ్‌ వీడియో సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో చెబుతున్నాయి. హంట్ జనవరి 26న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ అప్‌డేట్‌ వచ్చింది.

హైదరాబాద్‌లోని ఏఎంబీ సినిమాస్‌లో రేపు ఉదయం 10:30 గంటల నుంచి ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్ షురూ కానుంది. కాప్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న హంట్‌ చిత్రంలో భరత్‌ నివాస్‌, శ్రీకాంత్‌ మేక ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు . హంట్‌ చిత్రానికి జిబ్రాన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని భవ్యక్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై ఆనంద ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నారు. హిట్‌, ఫ్లాప్‌తో సంబంధం లేకుండా బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు సుధీర్‌బాబు.

ఈ హీరో మరోవైపు సెహరీ ఫేం జ్ఞానసాగర్‌ దర్శకత్వంలో హరోం హర చిత్రంతోపాటు మామా మచ్చింద్ర, పుల్లెల గోపిచంద్‌ బయోపిక్‌ చిత్రాలకు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడు. గతేడాది ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాగా.. బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఫ్లాప్‌ టాక్‌ మూటగట్టుకుంది. ఈ సారి ఎలాగైనా మంచి హిట్టు కొట్టాలనే లక్ష్యంతో స్టన్నింగ్‌ యాక్షన్‌ అవతార్‌లో అదరగొట్టేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు సుధీర్‌ బాబు.

హంట్ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ అప్‌డేట్‌..

A slight change in the date of #HuntTheMovie Pre-Release Press Meet.

Lets meet on 23rd Jan, 10:30 AM at AMB Cinemas, Screen 6, Hyd 🔥

