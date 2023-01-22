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Hunt | సుధీర్‌ బాబు హంట్ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్ ఎక్కడో తెలుసా..?

ఇప్పటికే విడుదలైన హంట్ (Hunt)‌ ట్రైలర్‌, మేకింగ్‌ వీడియో సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో చెబుతున్నాయి. జనవరి 26న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది హంట్. ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ అప్‌డేట్‌ వచ్చింది.

Hunt | సుధీర్‌ బాబు హంట్ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్ ఎక్కడో తెలుసా..?

టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ సుధీర్‌బాబు (sudheerbabu) నటిస్తోన్న యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్ హంట్ (Hunt)‌. మహేశ్ సూరపనేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్‌, మేకింగ్‌ వీడియో సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో చెబుతున్నాయి. హంట్ జనవరి 26న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ అప్‌డేట్‌ వచ్చింది.

హైదరాబాద్‌లోని ఏఎంబీ సినిమాస్‌లో రేపు ఉదయం 10:30 గంటల నుంచి ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్ షురూ కానుంది. కాప్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న హంట్‌ చిత్రంలో భరత్‌ నివాస్‌, శ్రీకాంత్‌ మేక ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు . హంట్‌ చిత్రానికి జిబ్రాన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని భవ్యక్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై ఆనంద ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నారు. హిట్‌, ఫ్లాప్‌తో సంబంధం లేకుండా బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు సుధీర్‌బాబు.

ఈ హీరో మరోవైపు సెహరీ ఫేం జ్ఞానసాగర్‌ దర్శకత్వంలో హరోం హర చిత్రంతోపాటు మామా మచ్చింద్ర, పుల్లెల గోపిచంద్‌ బయోపిక్‌ చిత్రాలకు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడు. గతేడాది ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాగా.. బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఫ్లాప్‌ టాక్‌ మూటగట్టుకుంది. ఈ సారి ఎలాగైనా మంచి హిట్టు కొట్టాలనే లక్ష్యంతో స్టన్నింగ్‌ యాక్షన్‌ అవతార్‌లో అదరగొట్టేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు సుధీర్‌ బాబు.

హంట్ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ అప్‌డేట్‌..

హంట్ ట్రైలర్‌.. 

సుధీర్ బాబు స్టంట్స్‌ మేకింగ్ వీడియో..

 

 

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