October 6, 2023 / 04:16 PM IST

Maama Mascheendra | ‘మామా మ‌శ్చీంద్ర’ సుధీర్‌బాబు (Sudheer Babu) కు చాలా ప్రత్యేకమైన చిత్రం. కెరీర్ లో తొలిసారి త్రిపాత్రభినయం చేశారు ఇందులో. ఒక పాత్ర కోసం బరువుపెరిగారు. మరో పాత్ర కోసం ప్రోస్తటిక్స్ వాడారు, అలాగే ఓల్డ్ మ్యాన్ గెటప్ లో కూడా కనిపించారు. మనం, గుండెజారి గల్లంతయ్యిందే చిత్రాలకు రచయితగా చేసిన హ‌ర్షవ‌ర్ధన్ ఈ చిత్రంతో మెగా ఫోన్ పట్టుకోవడం మరో ప్రత్యేకత. ప్రచార చిత్రాలు మంచి ఆసక్తినే కలిగించాయి. మరి ఆ ఆసక్తి సినిమాలో కొనసాగిందా ? ‘మామా మ‌శ్చీంద్ర’ (Maama Mascheendra)గా సుధీర్‌బాబు ఎలాంటి వినోదాల్ని పంచారనేది తెలుసుకోవాలంటే కథలోకి వెళ్దాం.

కథ గురించి..

ప‌ర‌శురామ్ (సుధీర్‌బాబు)కి ఒక చీకటి గతం వుంటుంది. ప‌ర‌శురామ్ భార్య ఓ పాప‌కి జ‌న్మినిచ్చి చ‌నిపోతుంది. ఆమె పేరిట వున్న ఆస్తులన్నీ అమ్మి కూతురుతో స‌హా వెళ్లి విదేశంలో సెటిల్ అయిపోవాలని ప్రయ‌త్నాల్లో ఉండ‌గా.. అత‌నిపై ఒక హత్యా ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఇంత‌కీ ప‌ర‌శురామ్‌ని మర్డర్ చేయాల‌నుకున్నదెవ‌రు? త‌న పోలికలతో ఉన్న క‌వ‌ల‌లు డీజే, దుర్గ (సుధీర్‌)లకి దీనికి ఏదైనా లింక్ ఉందా? అసలు పరశురాం గతం ఏమిటి? అనేది మిగతా కథ.

కథా విశ్లేషణ..

మనం సినిమా రచయితగా హ‌ర్షవ‌ర్ధన్ పై ఒక నమ్మకం వుంది ప్రేక్షకుల్లో. మూడు జనరేషన్స్ నేపధ్యంలో సాగే ‘మనం’ ఎక్కడా కూడా గంధరగోళం లేకుండా మనసుని హత్తుకునే ఎమోషన్స్ తో ఒక ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు తను మెగా ఫోన్ పట్టుకున్న సినిమా విషయంలో కూడా మూడు పాత్రలతో కథ రాసుకోవడంతో మనం లాంటి మ్యాజిక్ ఏదైనా చేశారా అనే నమ్మకం పెట్టుకున్న ప్రేక్షకుడికి ‘మామా మ‌శ్చీంద్ర’ మాత్రం నిరాశ పరుస్తుంది. కొన్ని కథలు పేపర్ మీద అనుకున్నపుడు బావుంటాయి. చిత్రీకరణ చేసి వాటికి జీవం పోయడంలో ఒక మ్యాజిక్ జరగాలి. అలాంటి మ్యాజిక్ ఇందులో జరగలేదు. దర్శకుడు ఏ ఎమోషన్ చెప్పాలని ఈ కథని, పాత్రలు నడుపుతున్నారో ఒకపట్టాన అర్ధం కాదు. తెరపై తికమక పెడుతూ సన్నివేశాలు నడుస్తుంటాయి కానీ అవి ఎలాంటి థ్రిల్, ఎమోషన్ ని పంచవు. సుధీర్‌బాబు మూడు పాత్రల్లో కనిపించడం, చివర్లో మనిషి స్వార్ధం గురించి చెప్పే సన్నివేశాలు తప్పితే ‘మామా మ‌శ్చీంద్ర’ లో మెస్మరైజ్ చేసే అంశాలు కరువయ్యాయి.

నటీనటుల నటన..

సుధీర్ బాబు మూడు పాత్రల్లో కనిపించాడు. ఇందులో దుర్గా పాత్ర కాస్త విలక్షణంగా వుంటుంది. ఓల్డ్ గెటప్ మాత్రం అంతగా నప్పలేదు. మూడు యాసల్లో చెప్పిన డైలాగులు ఆకట్టుకునేలా వుంటాయి. ఈషా రెబ్బా, మృణాళిని రవి పాత్రలు రొటీన్ గానే వుంటాయి. దాసు పాత్రలో కనిపించిన హర్ష కి నటుడిగా మంచి మార్కులు పడతాయి. రాజీవ్ కనకాల, హరితేజ, అజయ్,అభినయ పాత్రలు పరిధిమేర వున్నాయి.

టెక్నికల్ :

పీజీ విందా కెమెరాపనితనం బావుంది. నేపధ్య సంగీతం బావుంది కానీ పాట‌లు గుర్తు పెట్టుకునేలా లేవు. ఒక క్లిష్టమైన కథని సహజంగా ఎమోషన్ అర్ధమయ్యేలా చెప్పడంలో రచయిత, దర్శకుడికి హర్ష మరింత ద్రుష్టి పెట్టాల్సింది. నిర్మాణ విలువలు బావున్నాయి

ప్లస్ పాయింట్స్..

సుధీర్‌బాబు

క్లైమాక్స్

నిర్మాణ విలువలు

మైనస్ పాయింట్స్..

పాత్రల మధ్య అయోమయం

ఎమోషన్ హత్తుకోలేకపోవడం

అనవసరమైన గందరగోళం

రేటింగ్ : 2.25/5

