May 9, 2023 / 06:12 PM IST

Harom hara | టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో సుధీర్‌బాబు (Sudheer Babu) ప్రస్తుతం మామా మశ్చీంద్రా షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి హర్షవర్దన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. తాజాగా సుధీర్ బాబు కొత్త సినిమా వార్తల్లో నిలిచింది. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం హరోం హర (Harom Hara: The Revolt). Sudheer18గా వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సెహరి ఫేం జ్ఞానసాగర్‌ ద్వారకా డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీ కాన్సెప్ట్‌ టైటిల్‌ వీడియో లాంఛ్ చేసిన చాలా రోజుల తర్వాత మేకర్స్ మరో అప్‌డేట్ అందించారు.

రేపు సాయంత్రం 04:01 గంటలకు హరోం హర ఫస్ట్‌ ట్రిగ్గర్‌ (టీజర్‌) ను లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. 1989 నేపథ్యంలో చిత్తూరులోని కుప్పం బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో సాగే కథతో పాన్ ఇండియా పీరియాడిక్ యాక్షన్‌ డ్రామాగా రాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ లవర్స్‌ కోసం ఎలాంటి టీజర్‌ను రెడీ చేశారనే దానిపై ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై సుమంత్‌ నాయుడు ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి చేతన్ భరద్వాజ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో విడుదల కానుంది.

కామెడీ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న మామా మశ్చీంద్రాలో సుధీర్ బాబుకు జోడీగా ఈషా రెబ్బా, మృనాళిని రవి నటిస్తున్నారు. శ్రీవెంకటేశ్వరా సినిమాస్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీ బ్యానర్‌పై సునీల్‌ నారంగ్‌, పీ రామ్‌ మోహన్‌ రావు ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.

The first trigger from Subrahmanyam’s gun is on tomorrow at 4.01 pm 😎#HaromHara@gnanasagardwara @SumanthnaiduG @chaitanmusic #AravindViswanathan #RavitejaGirijala @jungleemusicSTH pic.twitter.com/58CUe9j0fm

— Sudheer Babu (@isudheerbabu) May 9, 2023