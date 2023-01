January 12, 2023 / 08:16 PM IST

ఇటీవల కాలంలో ఇతర భాషా చిత్రాలు తెలుగులో కూడా మంచి ఆదరణ పొందుతున్న విషయం తెలిసిందే. జనతాగ్యారేజ్‌, భాగమతి, ఖిలాడీ, యశోద సినిమాలతో మలయాళ హీరో ఉన్నిముకుందన్‌ (Unni Mukundan) తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నాడు. ఉన్ని ముందన్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటించిన చిత్రం మాలికాపురం (Malikappuram). 2022 డిసెంబర్ 30న థియేటర్లలో విడుదలైంది.

విష్ణు శశి శంకర్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం కేరళలో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌గా నిలిచింది. ఇప్పుడు తెలుగులో విడుదలవుతున్న సినిమాల జాబితాలో ఈ సూపర్ హిట్ ప్రాజెక్ట్‌ కూడా చేరిపోయిందనే అప్‌డేట్‌ ఫిలింనగర్‌ సర్కిల్‌లో ఓ వార్త టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలిచింది. స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ అల్లు అరవింద్‌ ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో విడుదల చేస్తున్నారు. జనవరి 21న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు తెలియజేస్తూ గీతా ఆర్ట్స్‌ కొత్త పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది.

మాలికాపురంలో సజ్జు కురూప్‌, మనోజ్‌ కే జయన్‌, రంజి పానికర్‌, రమేశ్‌ పిషరోడి ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. రజినీ రాజ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. మరిన్ని వివరాలపై త్వరలోనే క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు మేకర్స్‌. గతేడాది కన్నడ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌గా నిలిచిన కన్నడ చిత్రం కాంతారను తెలుగులో విడుదల చేసి మంచి సక్సెస్‌ అందుకున్నారు అల్లు అరవింద్‌.

Malayalam Sensational Divine Hit – Actor @Iamunnimukundan's #Malikappuram to be released in Telugu on January 21 by "Geetha Film Distributors"

Currently, the film is running with packed houses all over Kerala ✨#AlluAravind #VishnuSasiShankar #AbhilashPillai #KavyaFilmCompany pic.twitter.com/m4HmScnSAx

— Geetha Arts (@GeethaArts) January 12, 2023