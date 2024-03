March 21, 2024 / 06:15 PM IST

Ilaiyaraaja | నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ యాక్టర్ ధనుష్‌ (Dhanush) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. తాజాగా అరుణ్ మథేశ్వరన్‌ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న మ్యూజిక్ మ్యాస్ట్రో ఇళయరాజా బయోపిక్‌ (Ilaiyaraaja) కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేశాడు. చెన్నైలో జరిగిన గ్రాండ్‌ ఈవెంట్‌లో టైటిల్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేయగా నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్‌ అప్‌డేట్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ఉలగనాయగన్‌ కమల్ హాసన్‌ (Kamal Haasan) ఈ చిత్రానికి స్క్రీన్‌ప్లే సమకూర్చబోతున్నాడని ఫిలిం నగర్‌ సర్కిల్ టాక్‌.

కమల్ హాసన్‌ మంచి రైటర్‌ అని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. విశ్వరూపం, విరుమాండి, అన్బె శివమ్‌, పంచతంత్రం, హే రామ్‌ సినిమాలకు స్క్రీన్‌ ప్లే అందించాడు కమల్ హాసన్‌. ఒకవేళ బయోపిక్‌కు పనిచేయడం నిజమైతే ధనుష్ తాజా సినిమాతో కమల్‌ హాసన్‌ జాయిన్ అవడం బాగా కలిసొస్తుందని అంటున్నారు ట్రేడ్ పండితులు. కనెక్ట్ మీడియా, పీకే ప్రైమ్‌ ప్రొడక్షన్స్‌, మెర్య్కురీ మూవీస్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి ఇళయరాజా ట్యూన్స్ కంపోజ్ చేస్తుండటం విశేషం.

ధనుష్ టాలీవుడ్ డైరెక్టర్‌ శేఖర్‌కమ్ముల దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న చిత్రం DNS. రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని ఏషియన్‌ సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై సునీల్ నారంగ్‌, పుస్కూరి రామ్‌మోహన్‌ రావు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.సోషల్ డ్రామా నేపథ్యంలో రాబోతున్న ఈ చిత్రంలో కన్నడ సోయగం రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ధనుష్‌ మరోవైపు స్వీయ దర్శకత్వంలో డీ50వ (D50) సినిమాలో కూడా నటిస్తున్నాడు.

