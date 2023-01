Srinivasa Murthy | స్టార్‌ వాయిస్‌ మూగబోయింది.. డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్‌ శ్రీనివాస మూర్తి ఇకలేరు

January 27, 2023 / 04:56 PM IST

Srinivasa Murthy | ఎంత పెద్ద స్టార్‌ హీరో అయినా ఇతర భాషల్లో సినిమా చేయాలంటే అభిమానులను మెప్పించే భాష వచ్చి ఉండాలి. లేదంటే ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్‌కు తగ్గట్టుగా వాయిస్ అందించే డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టు ఉండాలి. అలాంటి పాపులర్‌ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్‌ శ్రీనివాసమూర్తి ఇకలేరు. కోలీవుడ్‌, మాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరోల తెలుగు డబ్బింగ్‌ సినిమాల్లో వారికి అదిరిపోయే వాయిస్‌ అందించిన శ్రీనివాసమూర్తి గుండెపోటుతో చెన్నైలోని నివాసంలో తుదిశ్వాస విడిచారు.

శ్రీనివాసమూర్తి కోలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు సూర్య, అజిత్‌, కార్తీ, విక్రమ్‌తోపాటు మాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో మోహన్‌లాల్‌కు, జయరామ్కు తెలుగులో డబ్బింగ్ చెప్పారు. శ్రీనివాసమూర్తి సహాయనటుడిగా కూడా పలు చిత్రాల్లో నటించారు. ఆయన మృతి పట్ల సినీ ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన అకాల మరణం పట్ల సూర్య విచారం వ్యక్తం చేస్తూ సంతాప సందేశాన్ని ట్వీట్ చేశారు.

తెలుగులో నా నటనకు ప్రాణం పోశారు..

శ్రీనివాసమూర్తి మృతి వ్యక్తిగతం నాకు తీరని లోటు. ఆయన గొంతు, ఎమోషన్స్‌ తెలుగులో నా నటనకు ప్రాణం పోశాయి. ప్రియమైన శ్రీనివాసమూర్తిని చాలా మిస్సవుతున్నా.. త్వరగా అందరినీ విడిచివెళ్లిపోయారు.

This is a huge personal loss! Srinivasamurthy Garu’s voice & emotions gave life to my performances in Telugu. Will miss you Dear Sir! Gone too soon.

