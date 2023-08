August 9, 2023 / 08:16 PM IST

Ustaad | రీసెంట్‌గా ‘భాగ్‌ సాలే’ (Bhaag Saale) సినిమాతో థియేటర్లలో సందడి చేశాడు మత్తు వదలరా ఫేం శ్రీసింహ (Sri Simha). అయితే ఈ చిత్రం అంచనాలు అందుకోలేకపోయింది.శ్రీ సింహ టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న కొత్త మూవీ ఉస్తాద్ (Ustaad)‌. మసూద, బలగం సినిమాలతో సూపర్ ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న కావ్య కళ్యాణ్ రామ్‌ ఈ మూవీలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. జులైలో షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్నట్టు తెలియజేస్తూ.. అప్‌డేట్ కూడా ఇచ్చారు మేకర్స్‌.

ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఉస్తాద్‌ ప్రోమోస్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఉస్తాద్‌ ఆగస్టు 12న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌కు రెడీ అయ్యారు మేకర్స్‌. ఆడియో లాంఛ్ ఈవెంట్‌కు స్టార్ డైరెక్టర్ ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి (SS Rajamouli) ముఖ్య అతిథిగా రాబోతున్నాడు. న్యాచురల్ స్టార్ నాని కూడా చీఫ్‌ గెస్ట్‌గా సందడి చేయబోతున్నాడు. ఇదే విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు మేకర్స్‌. రేపు (ఆగస్టు 10)హైదరాబాద్‌లోని జేఆర్‌సీ కన్వెన్షన్‌ సెంటర్‌లో ఈవెంట్‌ జరుగనుంది.

ఉస్తాద్‌ చిత్రంలో రజనీ కొర్రపాటి, రాకేశ్‌ రెడ్డి గడ్డం, హిమంక్ రెడ్డి దువ్వూరు ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో పాపులర్ డైరెక్టర్ కమ్‌ యాక్టర్ గౌతమ్‌ వాసు దేవ్‌ మీనన్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తుండటం విశేషం. అకీరా బీ సంగీతం అందిస్తుండగా.. శ్రీ సింహా ఈ సినిమాతోనే బ్రేక్‌ అందుకుంటాడేమో చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు. ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌ స్టోరీ నేపథ్యంలో సినిమా రాబోతున్నట్టు ఇప్పటివరకు రిలీజ్ చేసిన రషెస్‌ చెబుతున్నాయి.

ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు స్టార్ సెలబ్రిటీలు..

The celebrations can’t get bigger than this..🤩🤩

Our very own Natural Star @NameisNani will be gracing the pre-release event of #Ustaad at JRC Convention tomorrow from 6 PM onwards.🥳🥳#UstaadOnAug12th@Simhakoduri23 @KavyaKalyanram @phani025 @Akeeva_B @VaaraahiCC @krishient pic.twitter.com/Q6EzIWQzzS

— Vaaraahi Chalana Chitram (@VaaraahiCC) August 9, 2023