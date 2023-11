November 21, 2023 / 04:51 PM IST

Jawan Movie | ఒకే ఏడాది రెండు వెయ్యి కోట్ల సినిమాలు చేసిన హీరోగా షారుఖ్‌ ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) సంచలనం సృష్టించాడు. ఈ ఏడాది ప్రథమార్థంలో ‘పఠాన్‌’ (Pathaan)తో కలెక్షన్‌ కోత సృష్టిస్తే. ద్వితియార్థంలో ‘జవాన్‌’ (Jawan)తో కలెక్షన్‌ల మోత మోగించారు. ఇప్పటికే కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో బాలీవుడ్‌ బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర ‘జవాన్‌’ సినిమా కోట్లు కొల్లగొట్టింది. సుమారు రూ.1068 కోట్లకుపైగా వసూళ్లతో టాక్‌ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది. సినీ చరిత్రలో అత్యధిక గ్రాస్ సాధించిన హిందీ సినిమా (ఒరిజినల్‌ లాంగ్వేజ్‌)గా కూడా ‘జవాన్‌’ రికార్డు సృష్టించింది. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా ఇప్పుడు తాజాగా మరో అరుదైన రికార్డును (Jawan creates history) తన ఖాతాలో వేసుకుంది‌.

జవాన్‌ చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ (Netflix)లో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే. నవంబర్‌ 2వ తేదీన ఓటీటీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ చిత్రం.. తొలి రెండు వారాల్లోనే అత్యధికంగా వీక్షించిన చిత్రంగా (Most Watched Film In India) నిలిచింది. ఏ సినిమా క్రియేట్ చేయలేని అరుదైన ఫీట్‌ క్రియేట్ చేసింది. ఈ విషయాన్ని నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ ఇండియా తన అధికారిక సోషల్‌ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా వెల్లడించింది. ‘విక్రమ్ రాథోడ్ మా హృదయాలను, రికార్డులను హైజాక్ చేశారు..! నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో అన్ని భాషల్లో విడుదలైన మొదటి 2 వారాల్లో భారతదేశంలో అత్యధికంగా వీక్షించిన చిత్రం జవాన్’ అంటూ ట్వీట్‌ చేసింది.

Vikram Rathore has hijacked our hearts and records! ❤️‍🔥 📈

Jawan is now the most watched film in India in the first 2 weeks of launch, across all languages, on Netflix!

Watch Jawan in Hindi, Tamil and Telugu, now streaming on Netflix#JawanOnNetflix @iamsrk @Atlee_dir… pic.twitter.com/0uRkbFhr0t

— Netflix India (@NetflixIndia) November 21, 2023