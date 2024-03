Shahrukh Khan – Gauri | భార్యతో రొమాంటిక్ డ్యాన్స్ చేసిన షారుఖ్ ఖాన్.. వీడియో

March 4, 2024 / 12:28 PM IST

Ananth Ambani Radhika Wedding | అప‌ర కుబేరుడు, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీ త‌న‌యుడు అనంత్ అంబానీ(Anant Ambani), రాధిక మర్చంట్‌(Radhika Merchant)ల ప్రీవెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్ అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. 3 రోజులు జ‌రిగిన ఈ సెలబ్రేషన్స్‌లో హాలీవుడ్‌, బాలీవుడ్ క్రీడా ప్ర‌ముఖుల‌తో పాటు రాజ‌కీయ, పారిశ్రామిక దిగ్గ‌జాలు వ‌చ్చి సంద‌డి చేశారు. ఇక మూడు రోజుల ప్రీ వెడ్డింగ్ ఈవెంట్‌లో చివరి రోజైన ఆదివారం సెలబ్రిటీలు అంద‌రూ భారతీయ సాంప్రదాయ దుస్తులలో కనిపించారు. ఇక ఈ వేడుక‌లో ముఖేష్ అంబానీ డాన్ పాత్ర‌లో అల‌రించిన విష‌యం తెలిసిందే. త‌ర్వాత బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్ ఖాన్ (Shahrukh Khan) త‌న భార్య గౌరీ ఖాన్‌తో డ్యాన్స్ చేశారు.

ఈ ఫంక్షన్‌లో తన భార్య గౌరీతో కలిసి వీర్ జారా(Veer Zaara) సినిమాలోని ‘మైం యహాన్ హూన్’(Mai Yaahan Hoon) పాటకు షారుఖ్ అద్భుతమైన డ్యాన్స్ చేశాడు. బాలీవుడ్ సంగీత దిగ్గజాలు ప్రీతమ్, ఉదిత్ నారాయణ్ పాడుతుండగా షారుఖ్ గౌరీ క‌లిసి ఈ పాట‌కు డ్యాన్స్ చేశారు. ఇక ఈ పాట అనంత‌రం హాలీవుడ్ సింగ‌ర్ ఎకాన్(Akon) చమ్మక్ చల్లో పాడ‌గా.. షారుఖ్ సల్మాన్, అనంత్ అంబానీ, ఇషా అంబానీ క‌లిసి డ్యాన్స్ చేశారు. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

SRK & Gauri dancing on Main Yahaan Hoon while Udit Narayan & Pritam are performing it at Ambani event. What a lovely moment 🥹🫶 @iamsrk @gaurikhan ✨️ pic.twitter.com/cq7mbQkT6s

— sohom (@AwaaraHoon) March 3, 2024