Sri Vishnu 19 | ఉగాది పండుగ రోజు కొత్త సినిమా స్టార్ట్ చేసిన శ్రీ విష్ణు

April 9, 2024 / 03:06 PM IST

Sri Vishnu 19 | ఓం భీమ్ బుష్‌తో ఈ ఏడాది హిట్టు కొట్టిన టాలీవుడ్ హీరో శ్రీవిష్ణు మ‌రో కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ను స్టార్ట్ చేశాడు. శ్రీ విష్ణు 19 అంటూ రానున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌కి జాన‌కి రామ్ మారెళ్లా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండగా.. కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్, స్కంద వాహన మోషన్ పిక్చర్స్, విజిల్ వర్థీ ఫిల్మ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తుంది. ఉగాది పండుగ‌ను పురస్కరించుకొని ఈ చిత్రం మంగళవారం అధికారికంగా లంచ్ అయ్యింది. ఈ మూవీ యొక్క లాంచింగ్ ఈవెంట్ కి టాలీవుడ్ స్టార్ ప్రోడ్యూస‌ర్ దిల్ రాజ్ ప్రత్యేక అతిథిగా విచ్చేసి యూనిట్ కి అభినందనలు తెలిపారు. కాగా త్వరలో ఈ మూవీకి సంబందించిన పూర్తి వివరాలు వెల్లడి కానున్నాయి.

An auspicious beginning to the Telugu New Year❤️#SreeVishnu19 launched on a grand note on the occasion of Ugadi✨

🎬 #DilRaju

📑 Naveen Yerneni, Nandini Reddy, @DirKishoreOffl

📽️ Switch on @AnilRavipudi

1st Shot direction by VV Vinayak@sreevishnuoffl @dirbobby… pic.twitter.com/TkcfmjvOox

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) April 9, 2024