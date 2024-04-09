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Sri Vishnu 19 | ఉగాది పండుగ రోజు కొత్త సినిమా స్టార్ట్ చేసిన శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu 19 | ఓం భీమ్ బుష్‌తో ఈ ఏడాది హిట్టు కొట్టిన టాలీవుడ్ హీరో శ్రీవిష్ణు మ‌రో కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ను స్టార్ట్ చేశాడు. శ్రీ విష్ణు 19 అంటూ రానున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌కి జాన‌కి రామ్ మారెళ్లా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండగా.. కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్, స్కంద వాహన మోషన్ పిక్చర్స్, విజిల్ వర్థీ ఫిల్మ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తుంది.

Sri Vishnu 19 | ఉగాది పండుగ రోజు కొత్త సినిమా స్టార్ట్ చేసిన శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu 19 | ఓం భీమ్ బుష్‌తో ఈ ఏడాది హిట్టు కొట్టిన టాలీవుడ్ హీరో శ్రీవిష్ణు మ‌రో కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ను స్టార్ట్ చేశాడు. శ్రీ విష్ణు 19 అంటూ రానున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌కి జాన‌కి రామ్ మారెళ్లా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండగా.. కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్, స్కంద వాహన మోషన్ పిక్చర్స్, విజిల్ వర్థీ ఫిల్మ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తుంది. ఉగాది పండుగ‌ను పురస్కరించుకొని ఈ చిత్రం మంగళవారం అధికారికంగా లంచ్ అయ్యింది. ఈ మూవీ యొక్క లాంచింగ్ ఈవెంట్ కి టాలీవుడ్ స్టార్ ప్రోడ్యూస‌ర్ దిల్ రాజ్ ప్రత్యేక అతిథిగా విచ్చేసి యూనిట్ కి అభినందనలు తెలిపారు. కాగా త్వరలో ఈ మూవీకి సంబందించిన పూర్తి వివరాలు వెల్లడి కానున్నాయి.

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