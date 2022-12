December 20, 2022 / 10:51 AM IST

Vaarasudu Movie | తమిళ హీరో విజయ్‌కు తెలుగులోనూ మంచి మార్కెట్‌ ఉంది. ‘తుపాకీ’ సినిమా నుండి ‘బీస్ట్‌’ వరకు ప్రతీ సినిమాకు మార్కెట్‌ పెంచుకుంటూ పోతున్నాడు. ఇప్పుడేకంగా తెలుగు దర్శకుడు, తెలుగు నిర్మాణ సంస్థతో చేతులు కలిపి టాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. ఆయన నటించిన లేటెస్ట్‌ చిత్రం ‘వారసుడు’ రిలీజ్‌కు సిద్ధంగా ఉంది. వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుని పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులలో బిజీగా ఉంది. ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రోమోలు, టీజర్‌లు రిలీజ్‌ చేయకుండానే.. ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకులలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా వచ్చే ఏడాది జనవరి 12న రిలీజ్‌ కానుంది. ఈ క్రమంలో చిత్రబృందం వరుస అప్‌డేట్లు ప్రకటిస్తూ సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ సినిమాలోని ‘సోల్‌ ఆఫ్ వారసుడు’ సాంగ్ గ్లింప్స్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్‌ చేశారు. సింగర్‌ చిత్ర ఆలపించిన ఈ పాట శ్రోతలను ఆకట్టకుంటుంది. రామజోగయ్య సాహిత్యం అందించిన ఈ పాట ఫుల్‌ లిరికల్‌ వీడియోను సాయంత్రం 5:30 గంటలకు రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు మేకర్స్‌ తెలిపారు. ఇప్పటికే రిలీజైన రంజితమే, ది దళపతి సాంగ్‌లకు ప్రేక్షకులు నుండి విశేష స్పందన వచ్చింది. ద్విభాషా సినిమాగా రూపోందిన ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వరా క్రియేషన్స్‌ బ్యానర్‌పై దిల్‌రాజు నిర్మించాడు. విజయ్‌కు జోడీగా రష్మిక నటిస్తుంది. థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

A Glimpse of #SoulOfVaarasudu

Full song will be out Today at 5:30 PM 😍

🎙️ @KSChithra mam

🎵 @MusicThaman

🖋️ @ramjowrites#Thalapathy @actorvijay sir @SVC_official @directorvamshi @iamRashmika @PVPCinema @TSeries #BhushanKumar #KrishanKumar #ShivChanana#Vaarasudu pic.twitter.com/jYDcP8RTv8

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) December 20, 2022