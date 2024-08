August 24, 2024 / 06:30 PM IST

Sardar Movie | తమిళం నుంచి వ‌చ్చి తెలుగులో స్టార్ న‌టుడిగా ఎదిగిన హీరోల‌లో కార్తీ ఒకడు. యుగానికి ఒక్కడు సినిమాతో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇచ్చి ఆవారా, నా పేరు శివ, ఖాకీ, ఖైదీ, పొన్నియన్ సెల్వన్ చిత్రాల‌తో తెలుగులో కూడా స్టార్ న‌టుడిగా ఎదిగాడు. ఇక కార్తీ గ‌తేడాది న‌టించిన బ్లాక్ బస్ట‌ర్ చిత్రం సర్దార్ (Sardar)‌. పీఎస్ మిత్రన్‌ (PS Mithran) దర్శకత్వంలో స్పై యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్‌గా వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం త‌మిళంతో పాటు తెలుగులో రూ.100 కోట్ల వ‌సూళ్లు రాబ‌ట్టింది.

ఇక ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ రానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా సర్దార్ షూటింగ్ మ‌ళ్లీ ప్రారంభించింది. ‘సర్దార్ 2’ షూటింగ్ పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైన‌ట్లు చెన్నై సినీ వ‌ర్గాలు తెలిపాయి. ఈ వేడుక కోసం చెన్నైకి వచ్చిన మాళవిక మోహనన్ ఫోటోలు ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్‌గా మారాయి. ప్రిన్స్‌ పిక్చర్స్‌ సంస్థ నిర్మిస్తోన్న ఈ సినిమాను పీఎస్ మిత్రన్ ద‌ర్శక‌త్వం వహిస్తున్నాడు. ఇటీవ‌ల ఈ సినిమా షూటింగ్ లో జరిగిన ఒక ప్రమాదం కారణంగా ప్రముఖ ఫైట్ మాస్టర్ ఎజుమలై క‌న్నుముశాడు. దీంతో కొన్ని రోజులు వాయిదా ప‌డిన షూటింగ్ మ‌ళ్లీ నిన్న‌టి నుంచి స్టార్ట్ అయిన‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు.

మ‌రోవైపు కార్తీ ప్ర‌స్తుతం మేయాల‌గ‌న్ అనే సినిమా షూటింగ్ బిజీలో ఉన్నాడు. ఈ చిత్రం కంప్లీట్ అయిన అనంత‌రం సర్దార్ 2లో పాల్గోన‌బోతున్న‌ట్లు స‌మాచారం. అప్ప‌టివ‌ర‌కు కార్తీ లేని సీన్స్‌ను షూటింగ్ చేయ‌బోతున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఈ చిత్రంలో కార్తీతో పాటు ఎస్.జె.సూర్య, మాళవిక మోహనన్, రజిషా విజయన్, ఆషికా రంగనాథ్ తదితరులు నటిస్తున్నారు. యువన్ శంకర్ రాజా ఈ చిత్రానికి సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు.

The stylish and elegant @MalavikaM_ Spotted At Chennai Airport#MalavikaMohanan is back in Chennai for #Sardar2 shoot. ❤️😍 pic.twitter.com/Y0TeMrvcxZ

— Search Tamil Movie (@SearchTamil) August 23, 2024