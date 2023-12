December 29, 2023 / 04:11 PM IST

Vijayakanth | తమిళ నటుడు, డీఎండీకే (దేశీయ ముర్పోక్కు ద్రావిడ కల‌గం) అధినేత కెప్టెన్‌ విజయకాంత్‌ (Vijayakanth) గురువారం(డిసెంబ‌ర్ 28) కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. శ్వాస సంబంధిత సమస్యతో బాధపడుతున్న ఆయ‌న‌ చెన్నైలోని మియోట్‌ దవాఖానలో చేరగా.. కొవిడ్‌ నిర్ధారణ అయింది. ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుండటంతో వెంటిలేటర్‌పై ఉంచి చికిత్స అందిస్తుండగా.. విజయకాంత్‌ తుదిశ్వాస విడిచారు. నటుడిగా, రాజకీయవేత్తగా ప్రజల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకున్న విజయ్‌ కాంత్ మృతి పట్ల యావత్‌ తమిళ ప్రజలతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులు శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు.

అయితే నిన్న రాత్రి డీఎండీకే ప్రధాన కార్యాలయంలో విజయకాంత్ పార్థివదేహాన్ని ఉంచగా.. ఆయ‌న‌కు నివాళులర్పించేందుకు సినీనటులు, రాజకీయ నేతలు, డీఎండీకే కార్యకర్తలు, ప్రజానీకం తరలివచ్చారు. కోలీవుడ్ న‌టుడు ద‌ళ‌ప‌తి విజ‌య్ కూడా విజయకాంత్‌కు నివాళులర్పించాడు. అనంత‌రం విజ‌య్ కాంత్ భార్య ప్రేమలత విజయకాంత్‌తో విజ‌య్ మాట్లాడి అక్క‌డ‌నుంచి వెళ్లిపోయారు. అయితే జనాల మధ్య కారులోకి విజ‌య్ వెళుతుండ‌గా గుర్తు తెలియాని వ్యక్తి ఒకరు అత‌డిపై చెప్పు విసిరేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఇక దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది. ఈ ఘ‌ట‌న‌ను విజ‌య్ అభిమానులే కాకుండా వివిధ పార్టీల‌కు చేందిన నేత‌లు, నెటిజ‌న్లు తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు.

