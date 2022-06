June 9, 2022 / 08:49 PM IST

జాతిర‌త్నాలు డైరెక్ట‌ర్ అనుదీప్ కేవీ (Anudeep KV) త‌న రెండో సినిమాకు సంబంధించి అదిరిపోయే అప్‌డేట్‌ను అందించి మూవీ ల‌వ‌ర్స్ లో జోష్ నింపాడు. ఈ యువ ద‌ర్శ‌కుడు ప్ర‌స్తుతం కోలీవుడ్ హీరో శివ‌కార్తికేయ‌న్ (Sivakarthikeyan) బైలింగ్యువ‌ల్ ప్రాజెక్టు చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. SK 20గా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రం టైటిల్ లుక్ పోస్ట‌ర్ విడుద‌ల చేశాడు అనుదీప్ కేవీ. సూప‌ర్‌స్టార్ మ‌హేశ్ బాబును అభిమానులు ప్రిన్స్ అని పిలుచుకుంటార‌ని తెలిసిందే.

ఇపుడిదే పేరును సినిమా టైటిల్‌గా ఫిక్స్ చేశాడు. ప్రిన్స్ ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌లో శివ‌కార్తికేయ‌న్ చేతిలో వ‌ర‌ల్డ్‌ గ్లోబ్ ప‌ట్టుకుని క‌నిపిస్తుండ‌గా..బ్యాక్ డ్రాప్ లో ప్ర‌పంచ‌ప‌టాన్ని చూడొచ్చు. ఈ మూవీలో ఉక్రెయిన్ బ్యూటీ మ‌రినా ర్యాబొశ‌ప్క (Marina Ryaboshapka) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్ పోషిస్తోంది.శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌ర సినిమాస్ ఎల్ఎల్‌పీ, సురేశ్ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్, శాంతి టాకీస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టు తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో తెర‌కెక్కుతుంది.

ఫ‌న్ రొమాంటిక్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా డిఫ‌రెంట్ కాన్సెప్ట్‌తో వ‌స్తున్న ప్రిన్స్ చిత్రాన్ని సునీల్ నారంగ్‌, పీ రామ్మోహ‌న్ రావు, సురేశ్ బాబుశివ‌కార్తికేయ‌న్‌కు తెలుగు (స్ట్రెయిట్‌)లో ఇది తొలి చిత్రం కావ‌డం. ఎస్ థ‌మ‌న్ సంగీత‌మందిస్తున్నాడు.

