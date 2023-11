November 6, 2023 / 03:08 PM IST

Jigarthanda DoubleX | ఎస్‌జే సూర్య (Sj Suryah), రాఘవా లారెన్స్ (Raghava Lawrence) ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న చిత్రం జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ (Jigarthanda DoubleX). 2014లో యాక్షన్‌ కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌గా నిలిచిన జిగర్‌తండ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా వస్తోంది. గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ మూవీకి కోలీవుడ్‌ డైరెక్టర్‌ కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు (karthik subbaraj) కథనందిస్తూ.. దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

కాగా నవంబర్ 10న ఈ మూవీని దీపావళి కానుకగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నారని తెలిసిందే. రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో టీం మెంబర్స్ ప్రమోషన్స్‌లో బిజీ అయిపోయారు. జిగర్‌ తండ టీం హైదరాబాద్‌లో సందడి చేస్తోంది. జిగర్‌తండ డబుల్ ఎక్స్‌ ట్రైలర్‌ చూశారా..లేదా.. చూసినవారికి ధన్యవాదాలు.. చూడని వారికి చూడమని చెప్పండి.. అన్నయ్యా అన్నయ్యా జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ చూసేయండి.. అంటూ

ఇటీవలే ఈ మూవీ నుంచి 10000PAX మ్యూజిక్ వీడియోను లాంఛ్ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ofRoగా పాపులర్‌ అయిన సింగర్‌, సాంగ్‌ రైటర్‌ రోహిత్‌ అబ్రహాం పాడిన మ్యూజిక్‌ వీడియో డిఫరెంట్‌ స్టైల్‌లో సాగుతూ అందరినీ ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. జిగర్‌ తండ డబుల్‌ ఎక్స్‌ చిత్రాన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పాపులర్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ హౌజ్‌ సురేశ్ ప్రొడక్షన్స్‌, ఏసియన్‌ సినిమాస్ విడుదల చేస్తున్నాయి.

మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ టీజర్‌ (Jigarthanda 2 teaser) సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. స్టోన్‌ బెంచ్‌ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీకి సంతోష్‌ నారాయణ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

ఎస్‌జే సూర్య ప్రమోషన్స్‌..

10000PAX మ్యూజిక్ వీడియో..

తెలుగు రిలీజ్‌ అప్‌డేట్..

