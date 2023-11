November 10, 2023 / 06:42 PM IST

Jigarthanda DoubleX | కోలీవుడ్‌ డైరెక్టర్‌ కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు (karthik Subbaraj) కథనందిస్తూ.. దర్శకత్వం వహించిన గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామా ప్రాజెక్ట్‌ జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ (Jigarthanda DoubleX). ఎస్‌జే సూర్య (Sj Suryah), రాఘవా లారెన్స్ (Raghava Lawrence) లీడ్‌ రోల్స్‌లో నటించారు. భారీ అంచనాల మధ్య నేడు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్‌ చేస్తూ సక్సెస్‌ ఫుల్ టాక్ తెచ్చుకుంటోందని ఇప్పటివరకు వచ్చిన రివ్యూస్‌ చెబుతున్నాయి.

విలక్షణ నటనతో వినోదాన్ని పంచడం ఎస్‌జే సూర్య స్పెషాలిటీ అని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఈ టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్ కమ్‌ యాక్టర్‌ మల్టీస్టారర్‌ చేశాడంటే.. ఆ సినిమా బ్లాక్‌ బస్టర్ హిట్టు పడటం ఖాయమని మరోసారి రుజువైంది. ఎస్‌జే సూర్య నటించిన మల్టీస్టారర్‌ మానాడు, డాన్‌, మార్క్‌ ఆంటోనీ మంచి హిట్స్‌గా నిలిచాయి. ఇప్పుడిదే రూట్‌లో జిగర్‌ తండ డబుల్‌ ఎక్స్‌ కూడా పయనిస్తోంది. జిగర్‌ తండ డబుల్‌ ఎక్స్‌ ఇతర సినిమాల మాదిరిగా కాకుండా తన ఎమోషనల్ సైడ్‌ని బాగా ఆవిష్కరించిందని అంటున్నారు ట్రేడ్ విశ్లేషకులు.

ఇటీవల కాలంలో రాఘవా లారెన్స్‌ ఇచ్చిన బెస్ట్‌ పర్‌ఫార్మెన్స్‌ అని అంటున్నారు. జిగర్‌ తండ డబుల్‌ ఎక్స్‌ కలెక్షన్లు మరి ఎలా ఉన్నాయనేదానిపై అధికారిక అప్‌డేట్‌ రావాల్సి ఉంది. ఈ మూవీ నుంచి 10000PAX మ్యూజిక్ వీడియోను లాంఛ్ చేయగా నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. జిగర్‌ తండ డబుల్‌ ఎక్స్‌ చిత్రాన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పాపులర్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ హౌజ్‌ సురేశ్ ప్రొడక్షన్స్‌, ఏసియన్‌ సినిమాస్ విడుదల చేశాయి.

జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ టీజర్‌ (Jigarthanda 2 teaser), ట్రైలర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచడంలో సక్సెస్‌ అయ్యాయనే చెప్పాలి. స్టోన్‌ బెంచ్‌ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంతోష్‌ నారాయణ్‌ సంగీతం అందించాడు.

కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు నయా లుక్..

