February 3, 2024 / 11:29 AM IST

Gunturu Kaaram | టాలీవుడ్ సూప‌ర్ స్టార్ మహేష్ బాబు (Mahesh Babu), మాట‌ల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ (Trivikram Srinivas ) కాంబోలో వ‌చ్చిన రీసెంట్ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ ‘గుంటూరు కారం’ (Gunturu Kaaram). అత‌డు, ఖ‌లేజా సినిమాల త‌ర్వాత వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో ఈ సినిమా రావ‌డంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుక‌గా శుక్రవారం ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. మొద‌టిరోజే ఈ సినిమాకు కొంచెం మిక్స్‌డ్ టాక్ రావ‌డంలో క‌లెక్ష‌న్ల మీద ప్ర‌భావం ప‌డుతుంద‌ని ట్రేడ్ వ‌ర్గాలు భావించాయి. కానీ ఆ అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద దూసుకుపోయింది.

అయితే ఈ సినిమాలోని సాంగ్స్ ఎంత పెద్ద హిట్ అయ్యాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా ధమ్ మసాలా బిర్యానీ’ సాంగ్ అయితే మ‌హేష్ అభిమానుల‌తో పాటు మూవీ లవ‌ర్స్‌ను ఓ రేంజ్‌లో ఉర్రుతలు ఊగించింది. కాగా ఈ పాట‌కు తాజాగా మ‌హేష్ గారాల పట్టి సితార స్టెప్పులేసింది. ఊరమాస్ కాస్ట్యూమ్ వేసుకుని సితార వేసిన స్టెప్పులు మాములుగా లేవు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తుంది. ఈ వీడియోకు శ్రీలీల ఫైర్ అంటూ కామెంట్స్ చేసింది. ఇక సితార సినిమా పాటలే కాకుండా కూచిపూడి వంటి క్లాసికల్ డ్యాన్స్‌లు కూడా సితార చేస్తుంటుంది. వీటికి సంబంధించిన వీడియోలు క్షణాల్లోనే వైరల్‌ అవుతుంటాయి.

#SitaraGhattamaneni mesmerises with the dance cover of #DumMasala ❤️‍🔥#MaheshBabu #GunturKaaram pic.twitter.com/K7CWh9OTOf

— Suresh PRO (@SureshPRO_) February 2, 2024