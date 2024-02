February 15, 2024 / 11:23 AM IST

Singham 3 | బాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ రోహిత్‌ శెట్టి (Rohit Shetty) సినిమాల్లో ‘సింగం’(Singham) సిరీస్‌కు ఎంత క్రేజ్‌ ఉందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఈ సిరీస్‌లో తెరకెక్కిన రెండు సినిమాలు కమర్షియల్‌గా భారీ విజయాలు సాధించాయి. ఇక ఇప్పుడు సింగం-3 (Singham Agian) తెరకెక్కబోతుంది. అజయ్‌ దేవగన్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో దీపికా పదుకొనే, టైగ‌ర్ ష్రాఫ్, రణ్‌వీర్ సింగ్, కరీనా కపూర్ కీ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే వీరికి సంబంధించిన ఫ‌స్ట్ లుక్‌ల‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా.. ఫ్యాన్స్‌ను తెగ ఆకట్టుకున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ విల‌న్ క్యారెక్ట‌ర్‌ను రివీల్ చేశారు.

ఈ సినిమాలో విల‌న్‌గా బాలీవుడ్ న‌టుడు అర్జున్ కపూర్ న‌టిస్తున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. దీనితో పాటు అర్జున్ క‌పూర్ ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ ఫ‌స్ట్ లుక్ గ‌మ‌నిస్తే.. అర్జున్ సౌత్ సినిమాల‌లో క‌నిపించే విల‌న్‌లా క‌నిపిస్తున్నాడు.

Singham ka villain! Feeling on top of the world being a part of hit-machine Rohit Shetty sir’s cop universe! I promise you there will be mayhem 🚨💥😈#SinghamAgain#RohitShetty @RSPicturez @ADFFilms @jiostudios @RelianceEnt #Cinergy pic.twitter.com/H0tIxA25iV

— arjunk26 (@arjunk26) February 14, 2024