SIIMA Awards-2023 | చిక్కులు తెచ్చిపెట్టిన సైమా.. మెగా, నందమూరి ఫ్యాన్స్‌ ఊరుకుంటారా?

August 6, 2023 / 11:51 AM IST

Ram Charan-Jr.NTR | సెప్టెంబర్‌ 15,16వ తేదీల్లో సైమా అవార్డుల వేడుక అంగరంగ వైభవంగా జరగడానికి ముస్తాబవుతుంది. ఈ వేడుకకు దుబాయ్‌ వేదిక కానుంది. కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి యావత్‌ దక్షణాది తారతోరణాన్ని ఒకే వేదికపై చేర్చే ఈ అవార్డుల ఫంక్షన్‌కు ప్రేక్షక మహాశయుల్లో తిరుగులేని క్రేజ్‌ ఉంది. తారల తళుకుబెలుకులు, అదిరిపోయే డ్యాన్స్‌లు, అలరించే పాటలు ఇలా సైమా వేడుక కన్నుల పండుగలా సాగుతుంది. ఇక ఈ ఏడాదికి గానూ పలు విభాగాల్లో ఇప్పటికే నామినేషన్లు షురూ అయిపోయాయి. శనివారం సైమా ఈ ఏడాది బెస్ట్‌ యాక్టర్‌గా నామినేట్‌ అయిన తెలుగు నటుల జాబితాని విడుదల చేసింది.

ఉత్తమ నటుడి అవార్డు కోసం ఆరుగురు హీరోలు ఈ సారి పోటీ పడుతున్నారు. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌లో ఇద్దరు హీరోలు తారక్‌, చరణ్‌లు నామినేషన్‌లో చోటు దక్కించుకున్నారు. వీరిద్దరూ సినిమాలో పోటీ పడి మరీ నటించారు. కొమురం భీం, రామరాజులుగా వీళ్ల నటనకు హాలీవుడ్‌ దిగ్గజాలు సైతం హర్షధ్వానాలు కురిపించారు. ఇక ఈ ఇద్దరిలో ఒక్క హీరోకు మాత్రమే అవార్డు ఇస్తే మట్టుకు అది పెద్ద సమస్యే. ఇప్పటికే మా హీరో గొప్ప అంటే మా హీరో గొప్ప అనీ ఈ ఇద్దరు హీరోల ఫ్యాన్స్‌ ట్విట్టర్‌లో చేసే రచ్చ అంతా ఇంతా కాదు. అలాంటిది ఇప్పుడు ఒక్క హీరోకు మాత్రమే ఇస్తే ఫ్యాన్స్‌ ఇంకా రెచ్చి పోతారు. కాబట్టి జాయంట్‌గా అవార్డు ఇవ్వడమే ఉత్తమమని పలువురు నెటీజన్లు తెలుపుతున్నారు.

అదీ కాదంటే మిగిలిన నలుగురు హీరోలు అడివిశేష్‌(మేజర్), దుల్కర్ సల్మాన్(సీతా రామం), నిఖిల్(కార్తికేయ 2), సిద్దు జొన్నలగడ్డ(డిజె టిల్లు) రేసులో ఉన్నారు. ఈ కుర్రహీరోలలో ఒకరికి ఇచ్చేస్తే ఏ గొడవా ఉండదు. కాగా ఓట్ల శాతంతో పాటు ప్యానెల్‌ నిర్ణయాలను బట్టి ఉత్తమ నటుడు అవార్డు ఎవరికన్నది డిసైడ్‌ అవుతుంది. ఇక ఎటు చూసిన ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ హీరోలకే అవార్డు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. చూడాలి మరీ సైమా ఇరువురి అభిమానులను ఒకటి చేస్తుందా? లేదంటే? ఒకరి మీద ఒకరు ట్రోల్స్‌ వేసుకునేలా చేస్తుందా అని.

SIIMA 2023 Best Actor in a Leading Role | Telugu

1: @AdiviSesh for #Major

2: @dulQuer for #SitaRamam

3: @tarak9999 for #RRR

4: @actor_Nikhil for #Karthikeya2

5: @AlwaysRamCharan for #RRR

6: #SiddhuJonnalagadda for #DJTillu

Vote for your Favorite at https://t.co/zG3wPGpQCf…

— SIIMA (@siima) August 5, 2023