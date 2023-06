June 5, 2023 / 04:34 PM IST

Tillu Square | టాలీవుడ్ యంగ్‌ హీరో సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda) నటిస్తోన్న చిత్రం టిల్లు 2 (Tillu Square)‌. సూపర్ హిట్‌ డీజే టిల్లు చిత్రానికి కొనసాగింపుగా వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్ టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై నాగవంశి తెరకెక్కిస్తున్నారు. నరుడా డోనరుడా ఫేం మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram)‌ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్‌ దశలో ఉన్న ఈ మూవీకి సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది.

ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్ 15న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటిస్తూ.. కొత్త పోస్టర్‌ లాంఛ్ చేశారు మేకర్స్‌. మా డీజే టిల్లు థియేటర్లలో భారీ పార్టీ ఇచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. మ్యాడ్‌ రైడ్‌ సెప్టెంబర్‌ 15న షురూ అంటూ పోస్టర్‌ను షేర్ చేశాడు నాగవంశి. సిద్దు జొన్నల గడ్డ, అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ ట్యాక్సీలో రొమాంటిక్‌ మూడ్‌లో ఉన్న పోస్టర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

మొత్తానికి ఈ సారి టిల్లు 2లో టైటిల్‌కు తగ్గట్టుగా డబుల్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌తోపాటు రొమాన్స్‌ కూడా అదే రేంజ్‌లో ఉండబోతున్నట్టు తాజా స్టిల్‌తో అర్థమవుతోంది. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ఫార్చూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్ బ్యానర్‌తో అసోసియేట్‌ అవుతూ నిర్మిస్తోన్న ఈ చిత్రానికి రామ్‌ మిర్యాల సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

Our favourite DJ Tillu is gearing up for the biggest party in Theatres! 😎#TilluSquare ~ A Mad ride begins 15th Sept, 2023! 🕺🤩 #Siddu @anupamahere @MallikRam99 @ram_miriyala @SricharanPakala @NavinNooli #SaiPrakash @vamsi84 #SaiSoujanya @SitharaEnts @Fortune4Cinemas… pic.twitter.com/EgMXXsfb5V

— Naga Vamsi (@vamsi84) June 5, 2023