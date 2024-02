February 7, 2024 / 12:24 PM IST

Siddu Jonnalagadda | ‘డీజే టిల్లు’(DJ Tillu) సినిమాతో హీరోగా తన నటనతో, డైలాగ్‌ డెలివరీతో ఆకట్టుకున్న కథానాయకుడు సిద్ధు జొన్నలగడ్డ. ఈ సినిమాతో సిద్ధుకు యూత్‌లో మాములు క్రేజ్‌ రాలేదు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌ తెరకెక్కుతుంది. ఇక ఇదిలా ఉంటే సిద్ధు తన తదుపరి సినిమాను బొమ్మరిల్లు భాస్కర్‌తో చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. SVCC 37 గా వ‌స్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా రీసెంట్‌గానే స్టార్ట్ అయ్యింది. ఇదిలావుంటే నేడు సిద్ధు జొన్నలగడ్డ పుట్టిన‌రోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా సినీ ప్ర‌ముఖులు సిద్ధుకు పుట్టిన‌రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

అయితే సిద్ధు పుట్టిన‌రోజు కానుక‌గా SVCC 37కి సంబంధించి మేక‌ర్స్ టైటిల్ అనౌన్స్‌మెంట్ చేశారు. ఈ మూవీకి జాక్ (Jack) అనే టైటిల్ పెట్టిన‌ట్లు తెలిపారు. దీనితో పాటు పోస్ట‌ర్ కూడా విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ పోస్ట‌ర్‌లో సిద్ధు గ‌న్స్ ప‌ట్టుకుని ఫుల్ యాక్ష‌న్ మోడ్‌లో క‌నిపిస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమాకు హ్యారిస్‌ జయరాజ్‌ స్వరాలు సమకూర్చుతున్నట్లు స‌మాచారం. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర బ్యానర్‌పై బి.వి.ఎస్.ఎన్. ప్రసాద్ తెరకెక్కిస్తున్నారు.

