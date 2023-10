October 16, 2023 / 11:15 AM IST

Siddhu Jonnalagadda | డీజే టిల్లు సినిమాతో సూపర్ హిట్‌ను ఖాతాలో వేసుకున్నాడు యువ హీరో సిద్దు జొన్నల గడ్డ (Siddhu Jonnalagadda). ఈ క్రేజీ యాక్టర్‌ ప్రస్తుతం డీజే టిల్లు సీక్వెల్‌ టిల్లు 2 (Tillu Square)తో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. కాగా పాపులర్‌ స్క్రీన్‌ రైటర్‌ కోన వెంకట్‌ సోదరి నీరజ కోన (Neeraja Kona) డైరెక్షన్‌లో సిద్దు ఒక సినిమా చేయబోతున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రీ ప్రోడక్ష‌న్‌లు జ‌రుపుకుంటుంది. ఈ క్ర‌మంలో ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమాకు సంబంధించి మేక‌ర్స్ టైటిల్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ మూవీకి తెలుసు కదా().. అనే టైటిల్‌ను పెట్టిన‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. దీనితో పాటు ప్రోమో విడుద‌ల చేశారు. ఇక టాలీవుడ్ పాపులర్‌ లీడింగ్ బ్యానర్‌ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీపై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోండ‌గా.. కేజీఎఫ్ ఫేమ్ శ్రీనిధి శెట్టి, టాలీవుడ్ బ్యూటీ రాశి ఖన్నా కథానాయికలుగా నటించబోతున్నారు. ఎస్ థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి యువరాజ్‌ సినిమాటోగ్రఫర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత శ్రీకర్ ప్రసాద్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ మూవీ రెగ్యులర్‌ షూటింగ్ నవంబర్ 15 నుంచి మొద‌లు కానుంది.

