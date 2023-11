November 28, 2023 / 08:54 PM IST

Shruti Haasan | నటిగా, కంపోజర్‌గా, సింగర్‌గా తనకంటూ సూపర్ ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది శృతిహాసన్‌ (Shruti Haasan). కమల్‌ హాసన్‌ నట వారసుడిగా ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ భామ తండ్రికి తగ్గ తనయగా పేరు తెచ్చుకునే ప్రయత్నంలో ఎప్పుడూ బిజీగా ఉంటూనే ఉంటుంది. తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ సూపర్ క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్న శృతిహాసన్‌ ప్రస్తుతం నాని నటిస్తోన్న హాయ్‌ నాన్న చిత్రంలో కీ రోల్‌ పోషిస్తోంది.

ఇప్పటికే నాని, శృతిహాసన్‌ కాంబోలో వచ్చిన ఓడియమ్మా సాంగ్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తాజాగా శృతిహాసన్ ఫ్యాషన్‌ ఐకాన్‌గా మారిపోయింది. ఈ బ్యూటీ బ్లాక్ కాస్ట్యూమ్స్‌లో హొయలుపోతూ కెమెరాకు స్టన్నింగ్‌ ఫోజులిచ్చింది. దివి నుంచి భువికి తారక దిగి వచ్చిందా అన్నట్టుగా ఉన్న ఈ ఫొటోలు, వీడియో నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. GQ Men of the Year Awards 2023 ఇలా ముస్తాబైంది శృతిహాసన్‌.

శృతిహాసన్‌ ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్‌ టైటిల్ రోల్‌లో నటిస్తోన్న సలార్‌లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ దశలో ఉన్న సలార్‌ డిసెంబర్ 22న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. మరోవైపు ఇంగ్లీష్ ప్రాజెక్ట్‌ The Eye లో నటిస్తుండగా.. షూటింగ్‌ దశలో ఉంది.

#ShrutiHaasan is back with a dazzling fashion spell in her latest clicks.@shrutihaasan @UVCommunication @proyuvraaj pic.twitter.com/HZdLs9d9bY

— Ramesh Bala (@rameshlaus) November 28, 2023