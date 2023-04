Shraddha Das | శ్రద్దాదాస్‌ సఫారీ రైడ్‌.. ఇంతకీ ఎక్కడికెళ్లిందో తెలుసా..?

April 24, 2023 / 06:28 PM IST

Shraddha Das | సిద్దు ఫ్రమ్‌ శ్రీకాకుళం సినిమాతో తొలిసారి సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మెరిసింది ముంబై భామ శ్రద్దాదాస్‌ (Shraddha Das). ఆ తర్వాత తెలుగు, మలయాళం, బెంగాలీ, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ బిజీగా మారిపోయింది. సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ చురుకుగా ఉంటూ ట్రెండీ దుస్తుల్లో దర్శనమిస్తుంటుంది శ్రద్దాదాస్‌. గ్లామర్‌ డోస్‌ పెంచుతూ ఎప్పటికపుడు కొత్తగా కనిపిస్తుంటుంది.

ఈ భామ టైం దొరికితే తన కిష్టమైన ప్రాంతాలకు వెకేషన్‌ ప్లాన్ చేస్తుంటుంది. శ్రద్దాదాస్‌ చాలా కాలం తర్వాత అందమైన ప్రదేశానికి వెళ్లింది. శ్రీలంక సవన్నా (ఫారెస్ట్‌)లో (Sri Lanka Savannah) షికారు చేసింది. ఫారెస్ట్‌ రోడ్డు మార్గంలో సఫారీ రైడ్‌ చేస్తూ.. క్లాసిక్ ట్రావెల్‌లో అవుట్‌ ఫిట్‌లో మెరిసిపోతూ కెమెరాకు స్టన్నింగ్ ఫోజులిచ్చింది.

బ్లాక్ స్పోర్ట్స్‌ బ్రా, జాగింగ్ ప్యాంట్‌, వైట్‌ షూస్‌లో స్టైలిష్ లుక్‌లో మెస్మరైజ్ చేస్తున్న శ్రద్దాదాస్‌ సఫారీ రైడ్‌ స్టిల్స్‌ ఇన్‌ స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేస్తూ.. శ్రీలంక ఫారెస్ట్‌లో నా కలలను గడపడం.. కొన్నిసార్లు మన మనసును రీసెట్ చేసుకోవడానికి కొద్దిగా ప్రకృతి కావాల్సి వస్తుంది.. అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. ఈ ఫొటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. శ్రద్దాదాస్ నటిస్తోన్న నిరీక్షణ, అర్థం చిత్రాలు చిత్రీకరణ దశలో ఉన్నాయి.

శ్రద్దాదాస్‌ సఫారీ రైడ్‌ ఇలా..

“Living my wildest dreams on the Srilankan savannah 🌿🦁 Sometimes, all you need is a little bit of nature to reset your soul 🌳🌺

