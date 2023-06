June 20, 2023 / 02:47 PM IST

Captain Miller | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుష్‌ (Dhanush) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ (Captain Miller). యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ మూవీని అరుణ్‌ మథేశ్వరన్‌ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. కోలీవుడ్ భామ ప్రియాంక అరుళ్‌ మోహన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్‌ అప్‌డేట్‌ బయటకు వచ్చింది. ఈ చిత్రంలో కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌ కుమార్‌ (Shivarajkumar) కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే.

కాగా శివరాజ్‌ కుమార్ పార్ట్‌ షూటింగ్ పూర్తయింది. ఈ సందర్భంగా లొకేషన్‌లో యూనిట్‌ మెంబర్స్ తో తుపాకి పట్టుకుని దిగిన స్టిల్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. కెప్టెన్ మిల్లర్ చిత్రంలో సందీప్‌ కిషన్‌, నివేదితా సతీశ్‌, అమెరికన్‌ యాక్టర్‌, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ఫేం ఎడ్వర్డ్‌ సొన్నెన్‌బ్లిక్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. కెప్టెన్ మిల్లర్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ను జూన్‌లో, టీజర్‌ను జులైలో లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు ఇప్పటికే అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. ఈ మూవీకి మ్యూజిక్‌ సెన్సేషన్‌ జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

కెప్టెన్‌ మిల్లర్ తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న ఈ మూవీని టాప్ కోలీవుడ్ ప్రొడక్షన్ హౌజ్‌ సత్య జ్యోతి ఫిలిమ్స్‌ తెరకెక్కిస్తుంది. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న కెప్టెన్ మిల్లర్‌ను ఈ ఏడాది చివరలో విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది సార్ సినిమాతో మంచి హిట్టందుకున్నాడు ధనుష్‌.

#CaptainMiler – Kannada Superstar #Shivarajkumar plays #Dhanush‘s elder brother in the film 💥 – His portions are wrapped yesterday!#CaptainMillerFLSoon 🔥 pic.twitter.com/OoRAphz8w4

