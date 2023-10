October 7, 2023 / 10:52 AM IST

Shiva karthikeyan | ఈ ఏడాది మహావీరుడు (Maha Veerudu) సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నాడు కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో శివకార్తికేయన్‌. ఇక శివకార్తికేయన్ తాజాగా న‌టిస్తున్న చిత్రం ‘అయలాన్‌’(Ayalaan). (తమిళంలో ‘అయలాన్‌’ అంటే ‘ఏలియన్‌’ అని అర్థం). ఆర్‌.రవికుమార్ (R. Ravi Kumar) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే మూవీ నుంచి మేకర్స్‌ లాంఛ్ చేసిన అయలాన్ ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. శివకార్తికేయన్‌ గగనంలో విహరిస్తుండగా.. అతడితోపాటే ఏలియన్‌ కూడా వెళ్తున్న లుక్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

ఒక్కో పీరియడ్‌లో ఒక్కో ఎనర్జీ ఈ వరల్డ్‌ని డామినేట్ చేసింది. వాతావరణంలో ఏర్పడిన ఈ ప్రమాదకరమైన మార్పులు భూమినే అంతం చేస్తాయని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆ ఎనర్జీ యొక్క డిమాండ్ అండ్ డ్రైన్ ఏ రాబోయే ఎనర్జీలకు నాంది అంటూ టీజ‌ర్ మొద‌లైంది. ఇక టీజ‌ర్ గ‌మ‌నిస్తే.. ఓ పల్లెటూరిలో త‌న దోస్త్‌ల‌తో ఉండే శివకార్తికేయన్‌కు.. అనుకోకుండా ఆ ఊరిలోకి వచ్చిన ఏలియన్‌తో ఫ్రెండ్‌షిప్ ఏర్పడుతుంది. ఆ తర్వాత ఊరికి ఒక స‌మ‌స్య రాగా ఏలియన్‌తో క‌లిసి శివకార్తికేయన్ ఆ స‌మ‌స్య‌ను ఎలా సాల్వ్ చేశాడు అనేది మూవీ స్టోరీ. ఇక టీజ‌ర్ చివ‌రిలో ఏలియన్‌ను శివ స్నేహితుడు కొట్ట‌డం కామెడీగా ఉంది.

Wishing dear siva @Siva_Kartikeyan a huge success with #ayalaan . This looks like a great idea and lots of effort. Can’t wait to watch. Best wishes to the team 🤗

Here’s the telugu teaser https://t.co/49JZ9YhsoS#AyalaanTeaser #Ayalaan @Siva_Kartikeyan @TheAyalaan @arrahman…

— Nani (@NameisNani) October 6, 2023