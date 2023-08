Shiva Nirvana Says About Kushi Lengthy Time

Kushi | రొమాంటిక్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా శివ నిర్వాణ (Shiva Nirvana) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ఖుషి (Kushi) చిత్రంలో విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ (Vijay deverakonda), సమంత (Samantha) హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 1న పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. కాగా ఖుషి చిత్రానికి శివ నిర్వాణ లెంగ్తీ రన్‌ టైం పెట్టాడని తెలిసిందే.

August 31, 2023 / 06:52 PM IST

Kushi | టాలీవుడ్‌తోపాటు పాన్ ఇండియా మూవీ లవర్స్ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం ఖుషి (Kushi). రొమాంటిక్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా శివ నిర్వాణ (Shiva Nirvana) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రంలో విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ (Vijay deverakonda) , సమంత (Samantha) హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 1న పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. కాగా ఖుషి చిత్రానికి శివ నిర్వాణ లెంగ్తీ రన్‌ టైం పెట్టాడని తెలిసిందే.

సెన్సార్‌ అప్‌డేట్‌ ప్రకారం ఖుషి రన్‌టైం 165 నిమిషాలు.. అంటే 2 గంటల 45 నిమిషాలు. తాజాగా లెంగ్తీ రన్‌ టైం గురించి స్పందించాడు శివ నిర్వాణ. తన చిత్రయూనిట్‌ సభ్యులు, టీం మెంబర్స్ అందరికీ ఖుషి సినిమా చూపిస్తే.. అందరూ పాజిటివ్‌గా స్పందించారని అన్నాడు. లెంగ్తీ రన్‌టైం గురించి తన టీంలో ఎవరైనా కంప్లెయింట్‌ చేస్తారేమోనని కంగారపడ్డానని.. లెంగ్తీ రన్‌టైం గురించి అస్సలు చర్చనే రాలేదని చెప్పుకొచ్చాడు. మొత్తంగా సినిమా ఫీల్‌ ఎలా సాగుతుందనే ముఖ్యమని, రన్‌టైం గురించి అవసరం లేదని అన్నాడు.

సాధారణంగా ప్రేక్షకులు లెంగ్తీ రన్‌ టైంను ఎంజాయ్ చేసే సందర్భాలు తక్కువే ఉంటాయి. మరి శివ నిర్వాణ ప్రేక్షకులను అంతసేపు కదలకుండా కుర్చీల్లో కూర్చొబెట్టాలని గట్టిగానే ఫిక్సయినట్టు అర్థమవుతోంది. ఇప్పటికే 3 గంటల రన్‌టైం ఉన్న అర్జున్ రెడ్డి బ్లాక్ బస్టర్‌ హిట్‌గా నిలిచి.. రికార్డులు సృష్టించిందని తెలిసిందే. మరి ఖుషి కూడా ఇదే ఫార్మాట్‌లో సక్సెస్ అందుకుంటుందా..? అనేది చూడాలి. లెంగ్తీ రన్ టైం ఖుషి సినిమాకు ఏ రేంజ్‌లో కలిసొస్తుందో చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు.

మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ బ్యానర్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో స‌చిన్ ఖ‌డేక‌ర్‌, ముర‌ళీ శ‌ర్మ‌, ల‌క్ష్మి, అలీ, రోహిణి, వెన్నెల కిశోర్‌, రాహుల్ రామ‌కృష్ణ‌, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, కన్నడ యాక్టర్‌ జ‌య‌రాం, శ‌ర‌ణ్య ప్రదీప్‌ కీల‌క పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

