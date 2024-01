January 12, 2024 / 01:23 PM IST

Shiva karthikeyan | త‌మిళ‌ స్టార్ హీరో శివ కార్తికేయన్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘అయలాన్‌’ (Ayalaan). సైన్స్‌ ఫిక్షన్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వ‌చ్చిన ఈ మూవీకి ఆర్‌.రవికుమార్ (R. Ravi Kumar) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి వ‌చ్చిన టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్‌ల‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. అయితే సంక్రాంతి కానుక‌గా ఈ చిత్రం ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చింది. ఇక ఈ సినిమా సోష‌ల్ మీడియా రివ్యూలు చూసుకుంటే అయలాన్‌కు పాజిటివ్ టాక్ వచ్చిన‌ట్లు తెలుస్తుంది.

ఈ సినిమా కథ విష‌యానికి వ‌స్తే.. భవిష్యత్తులో భూమిపై ఇంధ‌నం అవ‌స‌రం చాలా ఉంటుంద‌ని గ్ర‌హించిన ఆర్యన్ (శ‌ర‌ద్ ఖేల్క‌ర్) దానికి అనుగుణంగా భూమిని చాలా లోతుకు తవ్వి ఇంధనం తీయాలి అనుకుంటాడు. ఇలా చేయడం వలన భూమికి.. భూమిపై ఉన్న జీవరాశులకు ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది. అయితే ఈ విష‌యం గ్ర‌హించిన వేరే గ్రహంపై ఉన్న ఎలియాన్ భూమిని కాపాడటానికి భూమిపై (ఇండియాలో) దిగుతుంది. అయితే ఇండియాలో దిగిన ఏలియన్ అక్క‌డ ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంది. శివ కార్తికేయన్ లైఫ్‌లోకి ఏలియన్ ఎలా వ‌చ్చింది. శివ కార్తికేయన్‌కు ఏలియన్‌కు సంబంధం ఏంటి.. అనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.

ఇక సైన్స్ ఫిక్షన్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో వ‌చ్చిన ఈ మూవీలో ఏలియన్ తో కలిసి శివకార్తికేయన్ చేసిన సందడి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉందని నెటిజ‌న్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మ‌రోవైపు యోగిబాబు కామెడీ కూడా సూపర్ గా ఉందని.. ముఖ్యంగా ఏలియన్ తో యోగిబాబు సన్నివేశాలు నవ్వులు తెప్పిస్తాయని చెబుతున్నారు. ఇక ఈ సినిమాకు VFX మ‌రో హైలెట్ అని నెటిజ‌న్లు రాసుకోస్తున్నారు.

ఈ సినిమాలో రకుల్ ప్రీత్‌సింగ్ హీరోయిన్ గా నటిస్తుంది. ఏ.ఆర్‌.రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తుండగా… ఇషా కొప్పికర్, శరద్‌ కేల్కర్‌, భానుప్రియ, యోగి బాబు, కరుణాకరన్‌, బాల శరవణన్ త‌దిత‌రులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

#Ayalaan movie released ✅

Positive reviews showering ✅

Appreciation for VFX ✅

Can’t able to control the emotions.. i think we are soo connected to this & finally everything happening as we expected

This movie meant to be a Winner.. it is a Winnerr now🥹❤️#Sivakarthikeyan pic.twitter.com/GM6nykR0To

