October 20, 2023 / 01:16 PM IST

Raj Kundra | బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ కపుల్స్‌ శిల్పా శెట్టి (Shilpa Shetty), రాజ్‌ కుంద్రా (Raj Kundra) విడిపోతున్నారంటూ గత కొంతకాలంగా ప్రచారం జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో రాజ్‌ కుంద్రా తాజాగా చేసిన ఓ పోస్ట్‌ నెట్టింట చర్చకు దారి తీస్తోంది. ఆ ట్వీట్‌లో ‘మేము విడిపోతున్నాం..’ అంటూ రాజ్‌కుంద్రా ప్రకటించడమే ఇందుకు కారణం. అయితే, రాజ్‌ కుంద్రా తన భార్య శిల్పా శెట్టి పేరును ప్రస్తావించకుండా.. ‘మేము విడిపోతున్నాం. ఈ కష్టకాలంలో మాకు అండగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరినీ కోరుకుంటున్నా’ అంటూ పోస్టు చేశారు. ఈ పోస్ట్‌కు హార్ట్‌ బ్రేకింగ్‌ ఎమోజీని జోడించారు. అయితే, శిల్పా శెట్టి మాత్రం ఇలాంటి ప్రకటన ఏదీ చేయలేదు. రాజ్‌ కుంద్రా పోస్ట్‌ మాత్రం ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది. దీనిపై అభిమానులు, నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు.

రాజ్ కుంద్రా పోర్నోగ్రఫీ కేసులో అరెస్ట్‌ అయ్యి జైలు నుంచి విడుద‌ల అయిన విష‌యం తెలిసిందే. నవంబర్ 2022లో పోర్నోగ్రఫీ కేసులో జైలు శిక్ష అనుభవించిన ఆయన.. అప్పటి నుంచి ఎక్కడికెళ్లినా బయట ముసుగులు ధరించే కనిపించేవారు. అయితే, తాజాగా ఆయన తన మాస్క్‌ తీసి కనిపించారు. రాజ్‌ కుంద్రా జీవితం ఆధారంగా వస్తున్న బయోపిక్‌ చిత్రం ‘UT69’. ఈ సినిమాను షానవాజ్ అలీ ద‌ర్శక‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. SVS స్టూడియోస్ నిర్మిస్తుంది. తాజాగా ఈ చిత్ర ట్రైల‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ ఈవెంట్‌లోనే రాజ్ కుంద్రా త‌న మాస్క్ తీసి క‌నిపించారు. దీంతో మాస్క్‌కు ఇక గుడ్‌ చెప్పే ఉద్దేశంలోనే రాజ్‌ కుంద్రా అలాంటి ప్రకటన చేసి ఉంటారంటూ చెప్పుకుంటున్నారు.

We have separated and kindly request you to give us time during this difficult period 🙏💔

— Raj Kundra (@onlyrajkundra) October 19, 2023