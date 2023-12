Shehnaaz Gill | Umang 2023లో సెహనాజ్‌ గిల్‌, తారల డ్యాన్స్‌.. ట్రెండింగ్‌లో వీడియోలు

Shehnaaz Gill | ముంబై పోలీస్‌ డిపార్ట్‌మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతీ ఏడాది ఉమంగ్‌ ఈవెంట్‌ను నిర్వహిస్తారని తెలిసిందే. తాజాగా ముంబైలో Umang 2023 ఈవెంట్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈవెంట్‌లో సెహనాజ్‌ గిల్‌ (Shehnaaz Gill) స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచింది.

December 24, 2023 / 09:45 PM IST

షారుఖ్‌ఖాన్‌ వైట్‌ షర్ట్‌పై బ్లాక్ సూట్‌ వేసుకొని రామయ్యా వస్తావయ్యా సాంగ్‌కు డ్యాన్స్‌ చేశాడు. ఇక మరోవైపు సెహనాజ్‌ గిల్‌ బ్లాక్‌ అవుట్‌ఫుట్‌లో మెరిసిపోతూ యానిమల్ సినిమాలోని పాపులర్ సాంగ్‌ Arjan Vaillyకు డ్యాన్స్ చేసి అదరగొట్టేసింది. మరోవైపు సల్మాన్‌ ఖాన్‌ దబాంగ్‌ టైటిల్‌ ట్రాక్‌కు పోలీసులతో కలిసి స్టైలిష్ డ్యాన్స్ చేసి ఔరా అనిపించాడు.

దీపికాపదుకొనే, తేజస్వి ప్రకాశ్‌, విక్కీ కౌశల్‌, అక్షయ్‌కుమార్‌తోపాటు పలువురు సెలబ్రిటీలు ఈవెంట్‌లో మెరిశారు. ఈ వీడియోలు, ఫొటోలు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

2023లో సెలబ్రిటీల సందడి ఇలా..

Damn this girl set the stage ablaze. She’s wearing so much confidence, and she trusts herself to outperform herself. She’s not in competition with anyone. Passion is what drives her. That stage is in ashes. She left it burning 🔥 #ShehnaazGill ❤️ You go girl #Umang2023 pic.twitter.com/UjFmZ4yF6B — RushiℰᎽℰЅ (@itz_myEyes) December 23, 2023

Bade Miyan #AkshayKumar and Chote Miyan #TigerShroff during #BadeMiyanChoteMiyan/ #BMCM movie soft campaign at #Umang2023 🔥 Rohit shetty will learn from @aliabbaszafar on EID 2024 how to make Stylish Actioner then he will make Sooryavanshi 2 💥 pic.twitter.com/lTNE7rHjEM — TA 💫 #BMCM-EID_2024 (@Tirlovesha) December 24, 2023

Actress Tejasswi Prakash was arrived at Umang 2023 in Mumbai.#TejasswiPrakash #Umang2023 pic.twitter.com/gHpZGlF1os — Mix Masala (@BollywoodOnly1) December 24, 2023

The way families love her🥺❤🙏. She has a fans of all ages #ShehnaazGill#Umang2023 pic.twitter.com/H6eVOJwS7U — Mukul Hinoniya (@iMukulhinoniya) December 24, 2023

Deepika Padukone and Shehnaaz Gill at #Umang2023 pic.twitter.com/VMnwKrUUQX — Team DP Malaysia (@TeamDeepikaMY_) December 23, 2023

Video: Bade Miyan and Chote Miyan’s dhamakedar entry at #Umang2023 today in Mumbai.🔥🔥⚡️⚡️#BMCMpic.twitter.com/UXErpTTMDn — Akshay Kumar 24×7 (@Akkistaan) December 23, 2023