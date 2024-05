Manamey | నిరీక్షణ ముగిసింది.. శర్వానంద్‌ మనమే విడుదల తేదీపై మేకర్స్ క్లారిటీ

May 24, 2024 / 11:41 AM IST

Manamey | టాలీవుడ్‌ హీరో శర్వానంద్‌ (Sharwanand) వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. శర్వానంద్‌ నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి మనమే (Manamey). Sharwa35గా వస్తోన్న ఈ మూవీకి శ్రీరామ్ ఆదిత్య (Sriram Aditya) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. కృతిశెట్టి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్ గ్లింప్స్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. చాలా రోజుల తర్వాత ఇంట్రెస్టింగ్ వార్తను అందించబోతున్నట్టు తెలియజేస్తు్న్నారు.

నిరీక్షణ దాదాపు ముగిసింది. ఈ సీజన్‌ బిగ్గెస్ట్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ మనమే విడుదల తేదీని ఇవాళ సాయంత్రం 5:04 గంటలకు ప్రకటించనున్నట్టు తెలిపారు. ఈ మూవీ నుంచి లాంఛ్ చేసిన ఇక నా మాటే పాటకు మ్యూజిక్ లవర్స్‌ నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది. మరోవైపు World Of Manamey వీడియో సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో హింట్ ఇచ్చేసింది. ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. మనమే చిత్రానికి ఏడిద రాజా అసోసియేట్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు.

శర్వానంద్‌ దీంతోపాటు Sharwa 36, Sharwa 37 సినిమాల్లో కూడా నటిస్తున్నాడు. Sharwa 36కు అభిలాష్‌ రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తుండగా.. మాళవికా నాయర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మీ హెల్మెట్లను పట్టుకోండి.. రైడ్ వైల్డ్‌గా ఉండబోతుంది..సినిమా గురించి హింట్ ఇచ్చారు. సామజవరగమన ఫేం రామ్‌ అబ్బరాజు డైరెక్షన్‌లో Sharwa 37 చేస్తున్నాడు. ప్రేమ, నవ్వుల కలయికను ఇదివరకెన్నడూ లేని విధంగా సెలబ్రేట్‌ చేసుకునేలా సినిమా ఉండబోతున్నట్టు ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ తెలియజేసింది.

The wait is almost over!

Bringing you all THE BIG 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 from The 𝐁𝐈𝐆𝐆𝐄𝐒𝐓 𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑𝐓𝐀𝐈𝐍𝐄𝐑 of this Season!

𝐑𝐄𝐋𝐄𝐀𝐒𝐄 𝐃𝐀𝐓𝐄 update for #Manamey is coming today at 5:04 PM 💫@ImSharwanand @IamKrithiShetty @SriramAdittya @vishwaprasadtg @HeshamAWMusic… pic.twitter.com/VjLDYxPf4x

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 24, 2024