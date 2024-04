Sharwanand | తగ్గేదేలే అంటోన్న శర్వానంద్‌.. తెరపైకి కొత్త సినిమా..!

Sharwanand Another Movie On The Way

April 10, 2024 / 04:05 PM IST

Sharwanand | టాలీవుడ్‌ యు హీరో శర్వానంద్‌ (Sharwanand) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. ఇప్పటికే శ్రీరామ్ ఆదిత్య డైరెక్షన్‌లో మనమే చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. Sharwa35గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో కృతిశెట్టి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్ గ్లింప్స్‌ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది. శర్వానంద్‌ మరోవైపు Sharwa 36, Sharwa 37 సినిమాలకు కూడా ఇప్పటికే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేశాడు.

మూడు ప్రాజెక్టులు సెట్స్‌పై ఉండగానే శర్వానంద్‌ కొత్త సినిమాకు సంబంధించిన మరో వార్త నెట్టింట టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. The Ghazi Attack ఫేం సంకల్ప్‌ రెడ్డి దర్శకత్వంలో శర్వానంద్‌ కొత్త సినిమా ఉండబోతుందని ఓ అప్‌డేట్‌ ఫిలింనగర్‌ సర్కిల్‌లో హల్ చల్ చేస్తోంది. సంకల్ప్‌ రెడ్డి డైరెక్ట్‌ చేసిన IB 71 బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫెయిల్యూర్ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో సంకల్ప్‌ రెడ్డితో శర్వానంద్‌ సినిమా చేస్తుండటం హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టు గురించి రాబోయే రోజుల్లో క్లారిటీ రానుందట. మరి ఈ ఇద్దరి కాంబోలో ఎలాంటి సినిమా ఉండబోతుందనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది.

ఇక అభిలాష్‌ రెడ్డి దర్శకత్వంలో వస్తున్న Sharwa 36లో మాళవికా నాయర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మీ హెల్మెట్లను పట్టుకోండి.. రైడ్ వైల్డ్‌గా ఉండబోతుంది..అంటూ Sharwa 36 అప్‌డేట్‌ ఇచ్చి మూవీ లవర్స్‌లో క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నారు. మరోవైపు Sharwa 37 చిత్రాన్ని సామజవరగమన ఫేం రామ్‌ అబ్బరాజు డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. ప్రేమ, నవ్వుల కలయికను ఇదివరకెన్నడూ లేని విధంగా సెలబ్రేట్‌ చేసుకునేందుకు రెడీగా ఉండండి. అద్భుతమైన ఫన్‌ రైడ్.. అంటూ ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ షేర్ చేసిన లుక్‌ ఆన్‌లైన్‌లో హల్ చల్ చేస్తోంది.

