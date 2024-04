April 15, 2024 / 03:40 PM IST

Shankar | బాలీవుడ్, టాలీవుడ్‌, కోలీవుడ్‌.. ఇలా ప్రతీ సినీ పరిశ్రమ నుంచి ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకరు పెళ్లి పీటలెక్కుతూ వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. తాజాగా స్టార్ డైరెక్టర్‌ శంకర్ ఇంట వెడ్డింగ్‌ బెల్స్‌ మోగాయి. శంకర్‌ పెద్ద కూతురు ఐశ్వర్య శంకర్ (Aishwarya Shankar)‌- అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌ తరుణ్‌ కార్తీక్‌ నిశ్చితార్థం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఐశ్వర్య-తరుణ్‌ కార్తీక్‌ వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు.

లెజెండరీ దర్శకుడు మణిరత్నం-సుహాసిని దంపతులు, చియాన్ విక్రమ్‌, కమల్‌ హాసన్, రజినీకాంత్‌, నయన్‌-విఘ్నేశ్ శివన్‌, సూర్య, కార్తీ , నరేశ్‌ తోపాటు ఇండస్ట్రీకి చెందిన పలువురు ప్రముఖులు వివాహవేడుకకు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. శంకర్‌ చిన్న కూతురు, నటి అదితి శంకర్‌ తన సోదరి వెడ్డింగ్‌కు సంబంధించిన స్టిల్స్‌ను ఇన్‌ స్ట్రాగ్రామ్‌ ద్వారా పంచుకుంది. ఈ ఫొటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

తరుణ్ కార్తీక్‌ శంకర్‌ దగ్గర అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. డాక్టర్‌ అయిన ఐశ్వర్యకు ఇది రెండో పెళ్లి. 2021లో క్రికెటర్‌ రోహిత్‌ను పెళ్లి చేసుకుంది. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులు తీసుకున్నారు.

వెడ్డింగ్‌ ఫొటోలు..

Congratulations to the couple ❤️😇 #Thangalaan | #Chiyaan62 pic.twitter.com/EPUR5AmXii

Just look at him ” The Handsome Hunk ever in K’town” #ChiyaanVikram ❤️✨

🫁 @chiyaan looks incredibly adorable at Director @shankarshanmugh ‘s daughter’s wedding function. 🤩😍🎉

Ace Director @shankarshanmugh – Mrs. #EaswariShankar ‘s daughter #AishwaryaShankar and #TarunKarthikeyan wedding happened in a grand manner this morning in Chennai..

Celebrities from various fields attended the wedding and blessed the newly weds.. 💑 😍@teamaimpr pic.twitter.com/kA8FJESV4k

— Ramesh Bala (@rameshlaus) April 15, 2024