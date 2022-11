November 22, 2022 / 12:52 PM IST

Mannat | బాలీవుడ్‌ బాద్‌షా షారుఖ్‌ ఖాన్‌ కలల సౌధం ‘మన్నత్‌’ గురించి తెలియనివారు ఉండరు. ముంబైలోనే మోస్ట్‌ విజిటింగ్‌ ప్లేస్‌లో ఒకటిగా చెప్పొచ్చు. చాలా మంది అభిమానులతో పాటు, ముంబై చూడటానికి వచ్చిన వాళ్లు మన్నత్‌ను చూడకుండా తిరిగి వెళ్లరు. అంతగా పాపులర్‌ అయ్యింది ఈ బాద్‌షా ప్యాలెస్‌.

కాగా, ఈ ప్యాలెస్‌ ప్రస్తుతం కొత్త అందాలను సంతరించుకుంది. ఇంటి గేట్‌కు వజ్రాలతో పొదిగిన నేమ్‌ప్లేట్‌ను అమర్చారు. దీంతో కలల సౌధం మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తోంది. షారుఖ్‌ ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో దాదాపు రూ.35లక్షలు ఖర్చు చేసి వజ్రాలు పొదిగిన నేమ్‌ప్లేట్‌ను తయారుచేయించారు. వజ్రాలతో ఉండే ప్లేట్‌పై ‘మన్నత్’ అని రాసి ఉంటుంది. దీనిని ఇంటి ముందు అమర్చారు.

ఆ తర్వాత కొద్దిరోజులకు అందులోని ఓ వజ్రం కనిపించకుండా పోయింది. దీంతో దాన్ని తొలగించారు. ప్రస్తుతం ఆ వజ్రం దొరకడంతో తిరిగి అమర్చారు. రాత్రిపూట ఆ వజ్రాలు మెరుస్తూ ఆ ఇంటికి మరింత అందాన్ని తీసుకొచ్చాయి. వజ్రాల నేమ్ ప్లేట్‌ని చూసేందుకు మరోసారి ప్రజలు మన్నత్‌ ముందు క్యూ కడుతున్నారు. అక్కడ ఫొటోలు దిగుతూ సందడి చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం షారుఖ్ ఇంటి వజ్రాల నేమ్ ప్లేట్ ఫొటోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారాయి.

Here is that precious lovely diamond name plates at #Mannat with the new Gate.🤩

RT if you cant wait to take a selfie 🤳 soon with this new name plate on our King’s palace #Mannat #ShahRukhKhan𓀠 @iamsrk pic.twitter.com/LG60SuGjMN

— ♡♔SRKCFC♔♡™ (@SRKCHENNAIFC) November 20, 2022