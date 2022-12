Shah Rukh Khan | వైష్ణోదేవి ఆలయాన్ని సందర్శించిన షారుక్‌ ఖాన్‌.. వీడియో వైరల్‌..!

December 12, 2022 / 01:39 PM IST

Shah Rukh Khan | బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ నటుడు షారుక్ ఖాన్‌ తాజాగా జమ్మూ కశ్మీర్‌లోని వైష్ణో దేవి ఆలయాన్ని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. కాగా, ఇటీవల షారుక్‌ సౌదీ అరేబియాలోని మక్కాను సందర్శించారు. అక్కడ ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు.

షారుక్‌ ఖాతాలో ప్రస్తుతం ‘పఠాన్‌’ , ‘జవాన్‌’, ‘డంకీ’ చిత్రాలున్నాయి. ఇవన్నీ వేటికవి భిన్నమైనవే కాక.. భారీ బడ్జెట్‌ చిత్రాలు. కాగా, ఆయన నటించిన ‘పఠాన్‌’ చిత్రం వచ్చే ఏడాది జనవరి 25న ప్రేక్షకులను అలరించనుంది. సిద్ధార్థ్‌ ఆనంద్‌ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని యశ్‌రాజ్‌ ఫిల్మ్స్‌ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. జాన్‌ అబ్రహం, దీపికా పదుకొణె కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

Shah visited Vaishno Devi Temple ❤️

May Devi Maa fulfill all his wishes 🙏🏻 #ShahRukhKhan𓀠 pic.twitter.com/1XrL82XaCW

— 👸Sharania Jhanvi𓀠🌹BesharamRang (@SharaniaJ) December 12, 2022