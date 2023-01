January 17, 2023 / 08:37 AM IST

Shaakunthalam Movie First Single | సమంతకు లేడీ ఓరియెంటెడ్‌ సినిమాలు బాగా కలిసి వస్తున్నాయి. ‘యూటర్న్‌’, ‘ఓ బేబి’ వంటి సినిమాలు కమర్షియల్‌గానూ మంచి విజయాలు సాధించాయి. ఇక ఇటీవలే రిలీజైన ‘యశోద’ మొదట మిక్స్డ్‌ రివ్వూలు తెచ్చుకున్నా.. పోటీగా సినిమాలేవి లేకపోవడంతో బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ పూర్తి చేసుకుని సూపర్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. ప్రస్తుతం సమంత నటిస్తున్న మరో మహిళా ప్రధాన చిత్రం ‘శాకుంతలం’. గుణశేఖర్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా మహాభారతంలోని శకుంతల-దుష్యంతుడి ప్రేమకథ ఆధారంగా రూపొందింది. ఇప్పటికే మేకర్స్‌ రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్‌లు, ట్రైలర్‌ సినిమాపై భారీ అంచనాలే క్రియేట్‌ చేశాయి. కాగా తాజాగా చిత్రబృందం ప్రమోషన్‌లను స్టార్ట్‌ చేసింది.

ప్రమోషన్‌లో భాగంగా ఈ సినిమాలోని ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ అప్‌డేట్‌ను చిత్రబృందం ప్రకటించింది. మల్లిక అంటూ ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ను జనవరి 18న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. ఈ పోస్టర్‌లో సమంత దేవకన్యలా మెరిసిపోతుంది. మెలోడి బ్రహ్మ మణిశర్మ ఈ సినిమాకు స్వరాలు సమకూర్చాడు. మలయాళ నటుడు దేవ్‌ మోహన్‌ ఈ సినిమాలో దుష్యంతుడిగా కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాను గుణ టీమ్‌ వర్క్స్‌ బ్యానర్‌పై నీలిమ గుణ అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించింది. దిల్‌రాజు సమర్పకుడిగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 17న పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో రిలీజ్‌ కాబోతుంది. ఇక గుణ‌శేఖ‌ర్ ‘రుద్ర‌మ‌దేవీ’ త‌ర్వాత దాదాపు ఏడేళ్ళు టైం తీసుకుని ఈ సినిమాను తెర‌కెక్కించాడు.

Starting off the musical journey of #Shaakuntalam with the First Single 🤍#Mallika/#Malligaa/#Mallike on Jan 18th 🎶

Music by Melody Brahma #ManiSharma 🎹@Gunasekhar1 @Samanthaprabhu2 @ActorDevMohan @neelima_guna @GunaaTeamworks @SVC_official @tipsofficial @tipsmusicsouth pic.twitter.com/YwmemGzsUj

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) January 16, 2023