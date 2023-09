September 13, 2023 / 01:40 PM IST

SEX Education Season 4 | నెట్‌ఫ్లిక్స్ సిరీస్‌లలో బాగా పాపుల‌ర్ అయిన కామెడీ-డ్రామా సిరీస్ ‘సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ (SEX Education). టీనేజ్‌లో జ‌రిగే అనుభ‌వాలు, రిలేష‌న్‌షిప్స్, కాలేజ్ లైఫ్ నేపథ్యంలో వచ్చిన ఈ సిరీస్‌ ప్రేక్షకులకు బాగానే చేరువైంది. ఇక ఈ సిరీస్ ఫైన‌ల్ సీజన్‌ రెడీ (Sex Education Final Season) అవుతుంది. ఇప్ప‌టికే సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఫైన‌ల్ సీజ‌న్ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్, ప్రోమో వ‌దిలిన మేక‌ర్స్ తాజాగా ఈ సిరీస్‌కు సంబంధించి ట్రైల‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు.

2019లో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అయిన సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ మొద‌టి సీజ‌న్ (Season 1) ఎంత పెద్ద హిట్ అయ్యిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. దీనికి కొనసాగింపుగా వ‌చ్చిన సీజ‌న్ 2, సీజ‌న్ 3లు కూడా ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రించాయి. తాజాగా ఫైన‌ల్ సీజన్‌కు (సీజ‌న్ 4) సంబంధించి ట్రైల‌ర్ (SEX Education S4 Trailer) విడుద‌ల అయ్యింది. ఈ ట్రైల‌ర్ గ‌మ‌నిస్తే.. మొద‌టి సీజ‌న్‌లో విడిపోయిన ఓటీస్(Otis) మెవ్‌ (Maeve)లు ఈ సీజ‌న్‌లో క‌లువ‌నున్న‌ట్లు ట్రైల‌ర్ చూస్తే అర్థ‌మవుతుంది. గ‌త సీజ‌న్‌ల కంటే ఈ సీజ‌న్ మ‌రింత బోల్డ్‌గా ఉండ‌నుంది. ఇక ఈ ఫైన‌ల్ సీజ‌న్ సెప్టెంబ‌ర్ 21 నుంచి తెలుగుతో పాటు తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానున్న‌ట్లు నెట్‌ఫ్లిక్స్ ప్ర‌క‌టించింది.

Get your tissues ready, let’s finish together 💦 🧻

Sex Education’s final season is coming September 21. pic.twitter.com/Q0k9FxqHQZ

— Netflix (@netflix) September 12, 2023