August 24, 2023 / 03:13 PM IST

Satyaprem Ki Katha | బాలీవుడ్ స్టార్స్ కార్తిక్ ఆర్యన్ (Karthik Aryan), కియారా అద్వాణీ (Kiara Adwani) ప్ర‌ధాన పాత్రల్లో వ‌చ్చిన చిత్రం ‘సత్య ప్రేమ్ కీ కథ’ (Satyaprem Ki Katha). నేషనల్ అవార్డు విన్నర్ సమీర్‌ విద్వాన్స్‌ (Sameer Vidwans) ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించాడు. రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా జూన్ 29న‌ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి మంచి విజ‌యాన్ని న‌మోదు చేసుకుంది. ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ చిత్రం సైలెంట్‌గా ఓటీటీలో విడుద‌లైంది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వేదిక‌గా సత్య ప్రేమ్ కీ కథ స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ విష‌యాన్ని మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్ల‌డించారు. ఇక ఏడాది క్రితం ప్రైవేట్‌ సాంగ్‌గా వచ్చి యూట్యూబ్‌లో మిలియన్ల వ్యూస్‌ను కొల్లగొట్టిన పసూరి సాంగ్‌ను బిట్‌ను ఇందులో రీ క్రియేట్ చేశారు. ఈ పాటలో కార్తిక్‌, కియారా డ్యాన్స్‌ అదిరిపోయింది. కాగా నదియా వాలా గ్రాండ్‌సన్‌ ఎంటర్‌టైనమెంట్స్‌, నమహా పిక్చర్స్‌ ప్రొడక్షన్‌ సంస్థలు సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మించాయి.

a love story that’s here to mend broken hearts and rekindle our faith in love 🤍#SatyapremKiKathaOnPrime, watch nowhttps://t.co/lYLNe9rz9H#SajidNadiadwala @TheAaryanKartik @advani_kiara @sameervidwans @shareenmantri @kishorarora19 @karandontsharma @DoP_Bose @NGEMovies… pic.twitter.com/WpDkoyT69Y

— prime video IN (@PrimeVideoIN) August 24, 2023