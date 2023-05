May 31, 2023 / 08:44 PM IST

బాలీవుడ్ యాక్టర్లు విక్కీ కౌశల్‌ (Vicky Kaushal‌), సారా అలీఖాన్‌ (Sara Ali Khan) కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న చిత్రం జర హట్‌కే జర బచ్‌కే (Zara Hatke Zara Bachke). లక్ష్మణ్‌ ఉటేకర్‌ దర్శకత్వంలో ఫ్యామిలీ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతుంది. జూన్‌ 2న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్ లో బిజీగా ఉంది విక్కీ కౌశల్‌ అండ్ సారా అలీఖాన్ టీం.

ఈ సందర్భంగా సారా అలీఖాన్‌ ఉజ్జయిని మహకాళ్‌ ఆలయాన్ని సందర్శించింది. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేసింది. అనంతరం ప్రెస్ మీట్‌లో రిపోర్టర్లు ఇంటర్నెట్ ట్రోలింగ్ గురించి సారా అలీఖాన్‌ ను అడిగారు. దీనిపై సారా స్పందిస్తూ.. నేను నా పనిని చాలా సీరియస్‌గా తీసుకుంటాను. నేను ప్రజల కోసం, మీ కోసం పని చేస్తాను. మీకు నా పని నచ్చుకుంటే నేను బాధపడతాను. కానీ నా వ్యక్తిగత నమ్మకాలు నాకుంటాయని చెప్పుకొచ్చింది.

సారా అలీఖాన్‌ ఉజ్జయిని మహకాళ్‌ టెంపుల్ సందర్శనకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి.

This video must be watched by those Muslims who commit crimes in the name of religion and society. #SaraAliKhan #SakshiMuderCase #SahilKhan #ZaraHatkeZaraBachke अली खान #KanganaRanaut #DeepikaPadukone #TejRan pic.twitter.com/JaMVXwoMiK

#WATCH | Indore, Madhya Pradesh | When asked about internet trolling after her visit to Mahakal Temple in Ujjain, actress Sara Ali Khan says, “…I take my work very seriously. I work for people, for you. I would feel bad if you don’t like my work but my personal beliefs are my… pic.twitter.com/ffXdurUCDY

— ANI (@ANI) May 31, 2023