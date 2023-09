Sapta Sagaralu Dhaati (Side A) | హృదయాన్ని హత్తుకునేలా ‘సప్త సాగరాలు దాటి’ టైటిల్ సాంగ్‌

September 18, 2023 / 07:51 AM IST

Sapta Sagaralu Dhaati (Side A) | కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో త‌న‌కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు రక్షిత్ శెట్టి (Rakshit Shetty). కిరిక్ పార్టీ (Kirik Party), అతడే శ్రీమన్నారాయణ (Avane Srimannarayana), చార్లీ 777 (Charlie 777), గోధి బన్న సాధారణ మైకట్టు (GBSM) వంటి చిత్రాల‌తో పాన్ ఇండియా(Pan India) లెవల్లో రక్షిత్ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఇక రక్షిత్ శెట్టి తాజాగా నటించిన చిత్రం ‘సప్త సాగరే దాచే ఎల్లో (సైడ్ ఏ) Sapta Sagaradaache Ello (Side A). రుక్మిణి (Rukmini) కథానాయికగా నటిచింది. ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 01న క‌న్న‌డ‌లో విడుద‌లై మంచి విజ‌యం సాధించింది. అయితే ఇదే సినిమాను సప్త సాగరాలు దాటి అనే పేరుతో తెలుగులో సెప్టెంబ‌ర్ 22న విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమాకు సంబంధించి తెలుగు ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మ్యూజిక‌ల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమాలోని సప్త సాగరాలు దాటి (Sapta Sagaralu Dhaati) అనే టైటిల్ సాంగ్‌ను మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా విడుద‌ల చేశారు. ”న‌దివే ఓ న‌దివే నువ్వు చేరు నా తీరమే. అడుగే నీ అడుగే.. నాలోన ఆరాటమే. న‌దివే ఓ న‌దివే నువ్వు చేరు నా తీరమే. అడుగే నీ అడుగే.. నాలోన ఆరాటమే. సప్త సాగరం దాటి ఉన్నావా. నిన్నే చేరగా ఆశ విన్నావా అంటూ సాగిన ఈ పాట హృదయాలను హత్తుకునేలా ఉంది. ఇక ఈ పాట‌ను కపిల్ కపిలన్ ఆల‌పించ‌గా.. చరణ్‌రాజ్ సంగీతం అందించాడు.

Leading our Telugu audience to the heart of ‘Sapta Sagaralu Dhaati’ through the title track! The song is out now, please do give it a listen 🤗https://t.co/QQ3htEwDDf #SapthaSagaraluDhaati #SSDSideAFromSep22 @hemanthrao11 @rukminitweets @charanrajmr2701 @KapilKapilan_…

— Rakshit Shetty (@rakshitshetty) September 17, 2023