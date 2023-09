September 21, 2023 / 04:47 PM IST

Sapta Sagaralu Dhaati (Side A) | కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో త‌న‌కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు రక్షిత్ శెట్టి (Rakshit Shetty). కిరిక్ పార్టీ (Kirik Party), అతడే శ్రీమన్నారాయణ (Avane Srimannarayana), చార్లీ 777 (Charlie 777), గోధి బన్న సాధారణ మైకట్టు (GBSM) వంటి చిత్రాల‌తో పాన్ ఇండియా(Pan India) లెవల్లో రక్షిత్ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఇక రక్షిత్ శెట్టి తాజాగా నటించిన చిత్రం ‘సప్త సాగరే దాచే ఎల్లో (సైడ్ ఏ) Sapta Sagaradaache Ello (Side A). రుక్మిణి (Rukmini) కథానాయికగా నటిచింది. ఈ నెల 1న రిలీజైన ఈ సినిమా కన్నడలో ఊహించని స్థాయిలో రెస్పాన్స్‌ తెచ్చుకుంది. మరీ ముఖ్యంగా యూత్‌ ఈ సినిమాకు ఎగబడిపోతున్నారు. చాలా రోజుల తర్వాత ఓ హార్ట్‌ హిట్టింగ్‌ సినిమా చూశామని, గుండెల్ని పిండేసే సినిమా ఇదని రివ్యూలు ఇచ్చేస్తున్నారు. అయితే ఇదే సినిమాను సప్త సాగరాలు దాటి (Sapta Sagaralu Dhaati (Side A) అనే పేరుతో తెలుగులో సెప్టెంబ‌ర్ 22న విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమాకు సంబంధించి తెలుగు ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్, ట్రైల‌ర్‌ల‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కు సంబంధించి బిగ్ అప్‌డేట్‌ను మేక‌ర్స్ ప్రకటించారు. ఈ సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఈరోజు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యిన‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్లడించారు. ఇక క‌న్న‌డ‌లో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ హిట్ కొట్టిన ఈ మూవీ తెలుగులో కూడా మంచి విజయం సాధిస్తుంద‌ని చిత్రబృందం ధీమాగా ఉంది.

